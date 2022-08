7e art : Rachid El Ouali reçoit une nouvelle distinction (VIDEO)

L’icône du 7e art marocain vient de recevoir une nouvelle distinction. Rachid El Ouali a reçu le titre de « meilleur acteur » de la 5e édition du festival Étoile de cristal du film marocain.

L’acteur a partagé via son compte Instagram une vidéo à travers laquelle on le voit en compagnie de son collègue et président dudit festival, Younes Lahri, en train de lui remettre son trophée. Rachid El Ouali a ainsi déclaré dans sa publication « je remercie particulièrement Younes Lahri, artiste et président du festival, et félicitation au cinéma marocain ».

L’acteur a reçu cette consécration pour son rôle dans le film « les larmes de Satan » (2016), du réalisateur Hicham El Jebbari. Rachid El Ouali n’avait pas pu se rendre auparavant à Liège, afin de recevoir son trophée, à cause des restrictions sanitaires liées à la pandémie.

A.O.