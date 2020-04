739 cas de Covid-19 à Marrakech-Safi: la répartition par province

Le nombre de cas confirmés d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) au niveau de la région Marrakech-Safi s’est stabilisé à 739, restant ainsi inchangé, selon le dernier bilan de ce lundi à 18H00, apprend-on auprès de la Direction Régionale de la Santé (DRS).

Ces cas se répartissent comme suit : La préfecture de Marrakech (470) et les provinces de Rehamna (215), d’Al Haouz (26), de Chichaoua (23) et d’El Kelâa des Sraghna (03), d’Essaouira (02), alors que les provinces de Safi et de Youssoufia n’ont enregistré aucun cas d’infection.

S’agissant du nombre total des personnes déclarées guéries à l’échelle de la région Marrakech-Safi, il s’est élevé à 61, alors que celui des décès a atteint 36 cas, souligne la même source.

Rappelons qu’au niveau national, 191 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ont été confirmés lors des dernières 24 heures, portant à 3.046, le nombre total des cas de contamination au Covid-19.

Selon le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, le nombre de personnes déclarées guéries s’est élevé, jusqu’à lundi à 18H00, à 350 (23 rémissions supplémentaires), alors que le nombre de décès a été porté à 143 avec 2 nouveaux décès.

M.S. (avec MAP)