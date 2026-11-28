Un accident impliquant deux bus de transport scolaire a fait sept blessés parmi les élèves, samedi matin, dans la province de Berrechid. Deux d’entre eux ont été grièvement blessés.

L’accident s’est produit aux alentours de 8 heures, sur la route provinciale n° 3601, au niveau du douar Dahah, relevant de la commune de Ben Maachou, dans la caïdat d’Ouled Abbou.

Selon les autorités locales, la collision a impliqué deux bus de transport scolaire. D’après les premiers éléments, l’un des véhicules aurait percuté par l’arrière un autre bus qui était immobilisé sur le bas-côté de la route afin de permettre à des élèves de monter à bord.

Le bilan fait état de sept élèves blessés, dont deux grièvement et cinq autres à des degrés divers. Les deux élèves les plus gravement touchés ont été évacués vers l’hôpital provincial de Berrechid pour recevoir les soins nécessaires.

Par ailleurs, 73 élèves qui se trouvaient à bord des deux véhicules ont été transportés à l’hôpital provincial Hassan II de Settat afin de subir des examens médicaux et de s’assurer de leur état de santé.

Alertés, les autorités locales, les éléments de la Gendarmerie royale et les équipes de la Protection civile se sont rendus sur les lieux. Des mesures ont été prises pour sécuriser le périmètre et organiser les opérations de secours.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.