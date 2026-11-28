Deux syndicats d’Aéroports de Paris (ADP) ont déposé un préavis de grève du 17 au 20 décembre prochains, au début des vacances de Noël en France, pour soutenir des revendications sur l’emploi et les salaires, selon un tract publié sur Facebook.

Les syndicats CGT et FO d’Aéroports de Paris viennent de lancer un préavis de grève du jeudi 17 décembre à partir de 05H00 (04H00 GMT) au dimanche 20 décembre à minuit (23H00 GMT), indique ce tract mis en ligne vendredi par la CGT.

Les deux organisations syndicales réclament notamment une revalorisation de 20 % de l’indemnité de transport domicile-travail que touchent les salariés, ainsi que l’octroi d’une prime carburant de e 1.000 euros.

Ils réclament également le « pourvoi immédiat des postes vacants dans toutes les directions », ainsi que la création d’une « commission de recours permettant le maintien dans l’emploi des personnels qui seraient soumis à une perte de badge temporaire ou définitive ».

La direction du groupe aéroportuaire, qui exploite notamment les aéroports parisiens de Roissy et Orly, « porte la responsabilité de l’échec des négociations », estiment les syndicats qui lui donnent « 23 jours pour revenir à la raison et quitter sa posture dogmatique ».

« Dans le cas contraire, elle devra assumer seule les conséquences du conflit social sur le trafic aérien », concluent les deux organisations syndicales.

Contactée par l’AFP, la direction d’ADP n’avait pas réagi dans l’immédiat.