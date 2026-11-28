85 ans de liberté : une légende qui traverse les générations

Depuis 1941, la marque Jeep écrit une histoire automobile à part. Née d’un esprit pionnier et d’une volonté de repousser les limites, la marque a progressivement façonné un univers qui dépasse largement celui de l’automobile. En 85 ans, la marque Jeep est devenue une véritable icône culturelle, associée à la liberté, à l’exploration et à une certaine idée de l’aventure.

Des premiers véhicules qui ont forgé sa légende aux modèles emblématiques qui ont marqué chaque décennie, la marque a su traverser les époques sans jamais renier son identité. Son histoire est celle d’une marque qui a constamment évolué, tout en préservant ce qui fait sa singularité : un caractère affirmé, un esprit d’aventure et une capacité unique à inviter chacun à sortir des sentiers battus.

Un héritage vivant, une gamme tournée vers demain

Forte de cet héritage, la marque Jeep poursuit aujourd’hui son évolution avec une gamme qui conjugue caractère, polyvalence, innovation et nouvelles formes de mobilité.

De l’Avenger, incarnation d’une nouvelle génération de la marque, au Compass, qui associe polyvalence et technologies, jusqu’au Wrangler, véritable expression de l’ADN aventurier de la marque, chaque modèle traduit à sa manière les valeurs historiques de la marque Jeep et les adapte aux attentes contemporaines.

L’électrification s’inscrit également au cœur de cette transformation, illustrant la volonté de la marque de faire évoluer son offre et d’explorer de nouveaux territoires technologiques, sans jamais compromettre son identité.

Cette diversité témoigne d’une ambition claire : faire vivre l’esprit Jeep auprès de nouvelles générations de clients, tout en restant fidèle à celles et ceux qui accompagnent la marque depuis toujours.

Le Grand Wagoneer : une nouvelle expression de l’ADN Jeep au Maroc

À l’occasion de son 85ᵉ anniversaire, Jeep Maroc rend hommage à son héritage tout en se tournant vers l’avenir avec la présentation du Grand Wagoneer Summit Reserve, une nouvelle expression du luxe et du savoir-faire de la marque.

Modèle emblématique, le Grand Wagoneer perpétue plus de 60 ans d’héritage Wagoneer, dont l’histoire remonte à 1963, tout en ouvrant un nouveau chapitre dans l’histoire de Jeep Maroc. Dans sa finition Summit Reserve, la version la plus haut de gamme de la gamme, il incarne une vision du SUV premium qui allie raffinement, exclusivité et capacités légendaires de la marque.

Avec ses dimensions généreuses et sa configuration sept places, il offre un espace et un confort exceptionnels à l’ensemble des passagers, s’imposant comme une proposition particulièrement séduisante pour les familles à la recherche d’un véhicule alliant praticité et expérience de conduite haut de gamme. Son habitacle sophistiqué associe matériaux nobles, finitions soignées et technologies de pointe pour offrir une expérience à bord résolument premium, enrichie par un écosystème numérique complet et de multiples écrans.

Sous le capot, son moteur 3.0L Hurricane Twin-Turbo conjugue puissance et agrément de conduite, tandis que les capacités 4×4 reconnues de la marque Jeep s’associent à un niveau de confort particulièrement élevé sur route.

Avec ce modèle, Jeep Maroc renforce davantage sa présence sur le segment des SUV premium grand format, en proposant une offre distinctive destinée aux clients en quête de prestige, d’espace, de technologie, de polyvalence et de la capacité d’accueillir toute la famille dans un confort exceptionnel.

Le Grand Wagoneer Summit Reserve est introduit sur le marché marocain au prix de lancement de 1,3 million de dirhams (MAD).

Cette présentation vient enrichir l’histoire de la marque et témoigne de sa capacité à se réinventer, à explorer de nouveaux territoires et à repousser les frontières de son univers automobile.

À travers le Grand Wagoneer, Jeep Maroc dévoile une nouvelle dimension de son identité et réaffirme, 85 ans après ses débuts, son engagement à faire vivre son esprit pionnier et ses valeurs fondatrices : liberté, aventure, authenticité et passion.

À propos de la marque Jeep

Depuis 85 ans, Jeep s’impose comme un leader mondial des SUV, en offrant des capacités tout-terran légendaires, des technologies avancées et une polyvalence exceptionnelle à tous ceux qui sont en quête de plaisir et d’aventure.

Animée par un engagement constant en faveur de l’innovation, la marque Jeep propose une gamme diversifiée de véhicules équipés de motorisations thermiques, de technologies hybrides et de systèmes de propulsion 100 % électriques.

Forte d’un héritage fondé sur la liberté, l’aventure, l’authenticité et la passion, Jeep continue de faire référence en matière de véhicules alliant robustesse et raffinement, conçus pour relever tous les défis et repousser toutes les limites.