Ils vivent à Paris, Londres, Montréal, New York, Dubaï, Abu Dhabi ou Singapour, et beaucoup gardent un œil sur le Maroc. Nous avons voulu savoir pour quelles entreprises ces jeunes diplômés et cadres marocains aimeraient travailler au pays. Plus de 3 000 d’entre eux ont répondu, et leur verdict est net : OCP arrive en tête, devant Al Mada et Groupe Akwa. Quinze entreprises, issues d’une dizaine de secteurs, composent ce palmarès 2026.

Le classement 2026

Ce que révèle l’étude

Les grands groupes nationaux font rêver. Pour ces talents, OCP, Al Mada et Groupe Akwa incarnent l’ambition industrielle du Maroc et la promesse de parcours variés.

Pour ces talents, OCP, Al Mada et Groupe Akwa incarnent l’ambition industrielle du Maroc et la promesse de parcours variés. La finance attire toujours autant. Quatre institutions figurent au classement : Bank of Africa, Attijariwafa bank, Groupe CDG et Saham Bank.

Quatre institutions figurent au classement : Bank of Africa, Attijariwafa bank, Groupe CDG et Saham Bank. L’énergie et l’industrie ont la cote. OCP, Groupe Akwa et TAQA Morocco occupent trois des quatre premières places.

OCP, Groupe Akwa et TAQA Morocco occupent trois des quatre premières places. Des horizons variés. Royal Air Maroc, l’ONCF, inwi, l’UM6P, McKinsey Maroc et Groupe Holmarcom complètent un palmarès qui va du transport aux télécoms, en passant par l’enseignement supérieur, le conseil et l’investissement.

Ce qui compte vraiment pour eux

La rémunération reste le premier critère dans le choix d’une entreprise : 73 % des répondants citent le salaire et les avantages. Viennent ensuite les perspectives d’évolution de carrière (64 %), puis le sens et l’impact des projets menés au Maroc (55 %).

Leurs attentes salariales

Jeunes diplômés, toutes formations confondues : 23 450 dirhams par mois en moyenne pour un premier poste au Maroc.

par mois en moyenne pour un premier poste au Maroc. Profils expérimentés, 5 ans d’expérience en moyenne : 38 621 dirhams nets par mois.

par mois. Dix ans d’expérience ou plus : environ 55 655 dirhams.

Le retour, une affaire d’opportunités

30 % des répondants sont prêts à rentrer au Maroc dans les meilleurs délais s’ils trouvent la bonne opportunité. 25 % se disent à l’écoute des offres. Les 45 % restants ne sont pas intéressés par un retour pour le moment. Pour leur recherche d’emploi, ces talents plébiscitent LinkedIn devant toutes les autres plateformes.

Ce qui change par rapport à l’édition 2024

Changement en tête : OCP prend la première place, qu’occupait Al Mada lors de la précédente édition, en octobre 2024. Groupe Akwa, lui, reste fidèle au podium.

Cette année, les talents ont été trois fois plus nombreux à prendre la parole : plus de 3 000 répondants, contre un peu plus de 1 000 en 2024. Certaines entreprises gardent pourtant leur place dans leur cœur : sept du Top 10 de 2024 sont à nouveau au rendez-vous — OCP, Al Mada, Groupe Akwa, Royal Air Maroc, Attijariwafa bank, UM6P et Groupe CDG.

Quatre nouveaux noms font leur entrée dans le Top 10 : TAQA Morocco (4e), Bank of Africa (5e), ECCBC (6e) et inwi (10e). L’énergie et l’industrie séduisent de plus en plus : elles ne comptaient que deux représentants dans le Top 10 de 2024, OCP et Groupe Akwa, et en placent aujourd’hui trois parmi les quatre premiers.

Tendances et attentes

L’intelligence artificielle. Le Maroc en a fait un pilier de sa stratégie Digital Morocco 2030, avec la feuille de route « Maroc IA 2030 » : 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée, 50 000 emplois directs et indirects et 200 000 talents formés ou certifiés d’ici 2030. Pour ces profils, souvent formés à la donnée et au numérique à l’étranger, c’est une vraie occasion de mettre leur expertise au service du pays. Les entreprises qui prennent ce virage ont toutes les chances de les attirer.

Le Maroc en a fait un pilier de sa stratégie Digital Morocco 2030, avec la feuille de route « Maroc IA 2030 » : 100 milliards de dirhams de valeur ajoutée, 50 000 emplois directs et indirects et 200 000 talents formés ou certifiés d’ici 2030. Pour ces profils, souvent formés à la donnée et au numérique à l’étranger, c’est une vraie occasion de mettre leur expertise au service du pays. Les entreprises qui prennent ce virage ont toutes les chances de les attirer. La défense et la sécurité. Le secteur suscite lui aussi un fort intérêt : de nombreux talents qui y évoluent à l’international ont exprimé leur volonté de développer des projets pour le Maroc.

Le secteur suscite lui aussi un fort intérêt : de nombreux talents qui y évoluent à l’international ont exprimé leur volonté de développer des projets pour le Maroc. Ce qu’ils attendent. Être rémunérés au niveau des standards internationaux, progresser vite, mener des projets qui ont du sens. Ils espèrent aussi trouver une culture d’entreprise qui reconnaît ce qu’ils ont appris à l’étranger, qui continue de les former — notamment aux outils d’IA — et qui leur laisse plus de souplesse dans leur façon de travailler.

Être rémunérés au niveau des standards internationaux, progresser vite, mener des projets qui ont du sens. Ils espèrent aussi trouver une culture d’entreprise qui reconnaît ce qu’ils ont appris à l’étranger, qui continue de les former — notamment aux outils d’IA — et qui leur laisse plus de souplesse dans leur façon de travailler. Ce qui les freine. Ils en parlent franchement. Beaucoup ont le sentiment que la culture de certaines entreprises n’encourage pas vraiment leur retour. Ils trouvent de nombreuses organisations encore trop exclusivement francophones. Et surtout, ils regrettent de rester sans réponse après avoir postulé, et de manquer de retours de la part des RH et des dirigeants.

À propos de Careers in Morocco

Créé en 2007, Careers in Morocco est une plateforme d’emploi, de coaching et d’accompagnement dédiée aux compétences marocaines du monde. Elle réunit la plus grande base de données de talents marocains du monde, avec plus de 500 000 profils inscrits, et a accompagné plus de 1 000 talents dans leur projet de retour au Maroc. Elle organise chaque année des journées de recrutement à Paris, Montréal, Dubaï et Casablanca, axées sur les opportunités de carrière, d’entrepreneuriat et d’investissement au Maroc. www.careersinmorocco.com