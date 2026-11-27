ESCA École de Management confirme son positionnement dans le paysage de l’enseignement supérieur en management. L’établissement casablancais conserve, pour la 15e année consécutive, sa première place au Maroc et en Afrique francophone dans le classement Eduniversal 2027.

Il maintient également ses 5 Palmes d’Excellence, la distinction la plus élevée décernée par ce classement, et se hisse à la quatrième place du Top 5 des meilleures Business Schools africaines.

Ces distinctions ont été annoncées à l’occasion de la 19e édition de l’Eduniversal World Convention, organisée à Biarritz, en France. Le trophée des 5 Palmes d’Excellence a été remis au professeur Abdellatif Komat, directeur des Relations institutionnelles et du Capital humain d’ESCA École de Management.

L’établissement conserve ainsi cette distinction pour la deuxième année consécutive. Il demeure par ailleurs la seule école marocaine parmi les sept Business Schools du Royaume répertoriées par Eduniversal à accéder à ce niveau de reconnaissance.

ESCA dans le Top 5 des Business Schools africaines

À l’échelle continentale, ESCA École de Management se classe à la quatrième position du Top 5 africain, aux côtés de quatre autres établissements issus d’Égypte et d’Afrique du Sud. Elle est ainsi la seule représentante du Maroc et de l’Afrique francophone dans ce classement.

Ce résultat confirme la présence d’un établissement marocain parmi les institutions de référence en matière de formation au management sur le continent, dans un secteur où les écoles africaines cherchent à renforcer leur visibilité et leur rayonnement international.

Réagissant à cette double distinction, Abdellatif Komat a souligné la portée de cette reconnaissance pour l’établissement et pour l’enseignement supérieur marocain.

« Cette double distinction témoigne de la reconnaissance internationale dont bénéficie ESCA École de Management et de la place que les institutions marocaines peuvent occuper parmi les grandes références mondiales. Elle s’inscrit pleinement dans notre mission : faire progresser l’excellence académique, former les leaders de demain et contribuer au rayonnement du Maroc et au développement de l’enseignement supérieur en management en Afrique. Être la première Business School d’Afrique francophone est à la fois une fierté et une responsabilité qui nous engage à poursuivre cette ambition », a-t-il déclaré.

Les critères du classement Eduniversal

Le classement Eduniversal repose sur plusieurs critères, notamment la réputation internationale, l’influence régionale et l’excellence académique. Son Comité scientifique international, composé d’experts représentant neuf grandes zones géographiques, évalue chaque année 1.032 établissements répartis dans 154 pays, selon un système de Palmes d’Excellence destiné à mesurer leur influence et leur degré d’internationalisation.

Cette évaluation est complétée par le « Vote des Deans », une enquête internationale au cours de laquelle des doyens et directeurs d’écoles de commerce sont invités à recommander les établissements qu’ils considèrent comme les plus reconnus pour leur qualité et leur réputation.

Fondée en 1992, ESCA École de Management est une institution marocaine reconnue par l’État et accréditée par l’AACSB et l’AMBA. L’établissement accueille plus de 1.800 étudiants et participants issus de plus de 40 nationalités sur son campus de Casablanca Finance City.

Son réseau comprend 89 partenaires du monde de l’entreprise et 145 partenaires académiques répartis dans 52 pays. L’école dispose également de sa propre École doctorale accréditée en sciences de gestion.