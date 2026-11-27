Depuis son lancement en 1996, le Citroën Berlingo a accompagné plusieurs générations de familles, d’artisans et d’entrepreneurs. À l’occasion du 30e anniversaire du modèle, Citroën Maroc a organisé une cérémonie en hommage à deux propriétaires dont les véhicules illustrent la longévité et la robustesse de ce modèle emblématique.

La célébration a notamment mis à l’honneur Abderrahmane Ouahaqui, propriétaire d’un Berlingo de première génération mis en circulation le 8 janvier 1997. Près de 30 ans après sa mise en circulation, le véhicule roule toujours au Maroc. À travers un concours visant à retrouver le plus ancien Berlingo encore en circulation dans le Royaume, la marque a souhaité rendre hommage à cette histoire de fidélité.

À cette occasion, Citroën Maroc lui a remis les clés d’un Nouveau Berlingo, lui permettant ainsi de poursuivre son histoire avec la marque au volant de la dernière génération du modèle.

Un second propriétaire a également été distingué. Il s’agit de Mohamed Tahidi, dont le Berlingo affiche un kilométrage de plus de 1,1 million de kilomètres, soit l’équivalent de plus de 27 fois le tour de la Terre. Un parcours qui illustre, selon la marque, l’endurance du véhicule et la confiance de ses utilisateurs. Citroën Maroc lui a remis un cadeau spécial en reconnaissance de cette performance.

Un modèle qui a marqué trois décennies d’automobile

Lancé en juillet 1996 dans sa version utilitaire, puis décliné en version particulière en 1997, le Citroën Berlingo a contribué à transformer le segment des véhicules utilitaires compacts, avant de participer à l’émergence des ludospaces.

Avec plus de 4,2 millions d’exemplaires produits dans le monde et une présence dans plus de 90 pays, le modèle s’est imposé comme une référence grâce à sa polyvalence, son espace intérieur et sa modularité.

Au Maroc, le Berlingo occupe également une place importante dans la gamme de la marque. Il répond aussi bien aux besoins des professionnels à la recherche d’un véhicule adapté à leur activité qu’à ceux des familles privilégiant l’espace et le confort.

Cette position se reflète dans ses performances commerciales. Selon les données communiquées par Citroën Maroc, les ventes du Berlingo ont progressé de 71% entre 2025 et 2026, faisant de lui le premier modèle de la marque en volume sur le marché marocain.

Une nouvelle génération dans la continuité

Le Nouveau Citroën Berlingo poursuit cette trajectoire en intégrant de nouvelles technologies et des équipements dédiés au confort et à la connectivité. Il conserve toutefois les caractéristiques qui ont contribué à son succès, notamment son habitabilité, sa modularité et ses sièges Citroën Advanced Comfort®.

À travers cette célébration, Citroën Maroc entend mettre en avant non seulement les performances commerciales du Berlingo, mais également les liens tissés avec ses clients au fil des années.

Le Berlingo en quelques chiffres :

1996 : lancement de la version utilitaire.

1997 : lancement de la version particulière.

Plus de 4,2 millions d’exemplaires produits dans le monde.

Une distribution dans plus de 90 pays.

Production actuelle à Vigo, en Espagne.

Disponible en taille M.