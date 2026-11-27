Des experts internationaux du phosphore se sont réunis au Maroc pour explorer des solutions concrètes en faveur d’une gestion durable de cette ressource, essentielle à la santé des sols et à la sécurité alimentaire mondiale.

La sixième édition de la Conférence européenne sur le phosphore durable (ESPC6) s’est tenue pour la première fois en Afrique, au campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), à Benguerir.

Organisée par la Plateforme européenne du phosphore durable (ESPP) et coorganisée avec le Groupe OCP, avec l’UM6P en tant que partenaire scientifique et institution hôte, la conférence a réuni plus de 300 scientifiques, décideurs publics, représentants de l’industrie, organisations agricoles et jeunes chercheurs. L’objectif est de faire progresser la gestion durable du phosphore, considérée comme un levier essentiel pour la santé des sols et la sécurité alimentaire.

L’événement a mis en lumière la contribution de la recherche et de l’innovation africaines à l’agenda mondial du phosphore, en s’appuyant sur le savoir-faire centenaire d’OCP dans les solutions de nutrition des plantes à base de phosphates, ainsi que sur les capacités scientifiques et de recherche de l’UM6P.

À l’ouverture de la conférence, Abdelhadi Sohib, directeur général et vice-chancelier de l’UM6P, a souligné l’ambition de l’université de rapprocher la recherche scientifique des réalités agricoles et industrielles, afin de transformer les avancées scientifiques en solutions concrètes.

« À l’UM6P, notre ambition est de rapprocher la recherche scientifique des réalités de l’agriculture et de l’industrie, où les avancées du savoir peuvent être testées, confrontées aux réalités du terrain et transformées en solutions. L’organisation de l’ESPC6 à Benguerir inscrit la recherche africaine dans un dialogue international qui porte autant sur l’avenir des systèmes alimentaires que sur celui du phosphore lui-même », a-t-il déclaré.

De son côté, Ludwig Hermann, secrétaire de l’ESPP, a souligné le caractère inédit de cette édition, organisée pour la première fois en Afrique et pour la première fois en partenariat avec un acteur industriel majeur, OCP, leader mondial des phosphates.

« L’ESPC6 marque une première à plusieurs égards. Pour la première fois, la conférence se tient en Afrique et, pour la première fois, l’ESPC est coorganisée avec un acteur industriel de premier plan, OCP, leader mondial des phosphates. Elle rapproche bien plus que des continents : elle crée des passerelles entre les esprits, la science et l’industrie, ainsi qu’entre les pays à revenus élevés et ceux à revenus plus modestes. Ici, la créativité des jeunes chercheurs de l’UM6P et d’autres institutions contribue à bâtir des chaînes de valeur résilientes entre l’Europe et l’Afrique », a-t-il indiqué.

Meriem El Asraoui, Chief Global Affairs Officer du Groupe OCP, a pour sa part insisté sur l’importance d’associer la gestion responsable des ressources phosphatées à la science et à l’innovation pour générer des retombées concrètes.

« Pour OCP, donner vie au phosphore consiste à conjuguer la gestion responsable des ressources phosphatées avec la science et l’innovation afin de produire un impact concret. Cet enjeu est particulièrement important en Afrique, où une meilleure connaissance des sols et des solutions de nutrition des plantes adaptées aux besoins permettent aux agriculteurs d’améliorer leur productivité tout en préservant les ressources naturelles. L’ESPC6 constitue une occasion importante de connecter l’expérience africaine à l’expertise mondiale et de transformer les connaissances partagées en actions communes », a-t-elle déclaré.

Des perspectives africaines et internationales au cœur des échanges

La conférence a placé les travaux de recherche africains et les priorités agricoles du continent au cœur des discussions internationales sur le phosphore. Les contributions d’universités, d’organisations multilatérales, d’instituts de recherche, d’acteurs industriels et de représentants du monde agricole ont permis de rapprocher les avancées scientifiques des enjeux réglementaires, des pratiques agricoles et des applications industrielles.

Les jeunes chercheurs et les scientifiques en début de carrière ont également occupé une place importante dans cette édition. Une exposition de posters a présenté les dernières avancées dans le domaine du phosphore, avec la participation de plus de 50 chercheurs, qui ont pu partager leurs travaux, échanger avec les participants et nouer des contacts avec des chercheurs confirmés, des décideurs publics et des représentants de l’industrie.

De la recherche aux applications concrètes

Les discussions techniques et les visites ont porté sur les moyens d’améliorer la gestion et l’utilisation du phosphore dans les secteurs agricole et industriel grâce à la recherche et à l’innovation.

Les échanges ont notamment abordé la nutrition des plantes adaptée aux besoins des cultures, l’analyse des sols, les technologies de récupération et de recyclage, l’efficacité dans l’utilisation des ressources industrielles, ainsi que les interactions entre le phosphore, l’eau, le climat et la protection de l’environnement.

Cette conférence s’inscrit dans l’engagement plus large du Groupe OCP en faveur d’une nutrition des plantes fondée sur la science et de l’innovation industrielle. À travers ses activités et ses partenariats avec des institutions de recherche, notamment l’UM6P, le groupe œuvre à améliorer l’efficacité de l’utilisation des nutriments, à préserver la santé des sols et à développer des approches circulaires, notamment la récupération et le recyclage des nutriments, ainsi que des solutions adaptées aux besoins des agriculteurs et des systèmes alimentaires, en Afrique et à l’international.

À propos de l’ESPC6

La Conférence européenne sur le phosphore durable (ESPC) constitue un forum international de référence consacré au dialogue sur la gestion durable du phosphore.

L’ESPC6 a été organisée par l’ESPP et coorganisée avec le Groupe OCP, l’UM6P assurant le partenariat scientifique et l’accueil de l’événement. La conférence principale s’est tenue les 24 et 25 novembre 2026, après une journée consacrée aux jeunes chercheurs le 23 novembre. Des visites techniques facultatives ont été organisées le 26 novembre.

Parmi les participants figuraient des représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), du Centre international de développement des engrais (IFDC), du Centre commun de recherche de la Commission européenne (JRC), de l’Institut africain de nutrition des plantes (APNI), du Global Phosphorus Institute (GPI) et de l’Organisation mondiale des agriculteurs (WFO).

La conférence a également accueilli des chercheurs de premier plan issus notamment de l’Université de Tohoku, de l’Université technique de Dresde, de Wageningen University & Research, de l’Université d’Aarhus, de l’Université de Copenhague et de l’Université de São Paulo.

À propos du Groupe OCP

Le Groupe OCP est un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la nutrition des plantes et des solutions à base de phosphates. Il est le dépositaire d’une ressource naturelle essentielle, le phosphate. Fondé en 1920 et basé au Maroc, le groupe, ancré en Afrique, opère à l’échelle internationale et compte plus de 17.000 collaborateurs ainsi que plus de 350 clients sur les cinq continents.

Le groupe valorise le potentiel du phosphate pour produire des engrais adaptés aux besoins des cultures et développer des produits et solutions industriels compétitifs, transformant ainsi une ressource naturelle en valeur économique et stratégique.

Son plan d’investissement 2023-2027 vise notamment à développer une production compétitive d’électricité bas carbone, d’eau, d’ammoniac et d’hydrogène pour alimenter ses opérations, tout en poursuivant son ambition de promouvoir un modèle industriel décarboné et circulaire.

L’écosystème d’innovation du groupe, porté notamment par l’UM6P et INNOVX, soutient la recherche de pointe, le développement des talents et les projets industriels en Afrique et au-delà. Ses entités stratégiques, OCP Nutricrops et OCP SPS (Specialty Products & Solutions), contribuent à maximiser la valeur des réserves de phosphate du Maroc tout en favorisant une prospérité partagée.

En valorisant le potentiel du phosphore, OCP entend faire de la gestion responsable des ressources un modèle de transformation industrielle compétitive et durable, au service d’une croissance résiliente pour le Maroc, l’Afrique et le monde.

Plus d’informations : www.ocpgroup.ma