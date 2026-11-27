Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc sera directement touché, dès le 1er décembre 2026, par les mesures de sauvegarde décidées par l’Union européenne sur les importations de voitures hybrides. Bruxelles a fixé au Royaume un quota de 23.954 véhicules sur 200 jours, jusqu’au 18 juin 2027. Une restriction née du dialogue commercial entre l’UE et la Chine, mais finalement étendue à l’ensemble des principaux pays fournisseurs, alors que les exportations marocaines d’hybrides vers l’Europe ont fortement accéléré.

À l’origine, le dossier est sino-européen. Le 9 octobre 2026, lors des consultations UE-Chine sur le commerce et l’investissement, Bruxelles et Pékin se sont entendus sur la nécessité de modérer les exportations chinoises de véhicules hybrides vers le marché européen.

La Commission européenne a ensuite ouvert, le 30 octobre, une enquête de sauvegarde face à la forte progression des importations et au risque de «préjudice grave» pour l’industrie automobile européenne.

La mesure provisoire, adoptée le 23 novembre, va toutefois beaucoup plus loin que la seule Chine. Elle s’appliquera aux hybrides neufs importés dans l’Union, quelle que soit leur origine, avec des quotas spécifiques pour les principaux pays fournisseurs. Sont concernés les hybrides classiques, les hybrides rechargeables et les mild-hybrids entrant dans les catégories douanières visées par le règlement.

Bruxelles a retenu une méthode commune pour déterminer ces plafonds. Les pays représentant plus de 2% des importations européennes d’hybrides en 2025 se voient attribuer un quota spécifique.

Celui-ci correspond au volume importé depuis chaque pays en 2025, augmenté d’un peu plus de 15%. Les autres origines sont regroupées dans un quota résiduel. C’est ce mécanisme qui explique pourquoi le Maroc est directement concerné, alors même que le dispositif trouve son origine dans les discussions commerciales entre l’Union européenne et la Chine.

Le Maroc limité à 23.954 hybrides

Pour le Royaume, Bruxelles autorise 10.779 véhicules entre le 1er décembre 2026 et le 28 février 2027, puis 11.019 unités entre mars et mai, et enfin 2.156 véhicules du 1er au 18 juin.

Au total, le plafond atteint donc 23.954 hybrides sur 200 jours. Une fois le quota d’une période épuisé, les véhicules supplémentaires concernés ne pourront plus être admis sur le marché européen.

Ce plafond intervient alors que les exportations marocaines progressaient rapidement. Selon les données Eurostat reprises dans le règlement européen, l’UE a importé 37.771 hybrides originaires du Maroc en 2025, contre 26.815 en 2024. Sur la période allant de juillet 2025 à juin 2026, le volume a atteint 61.259 unités. Le Maroc figure ainsi, avec la Chine et la Serbie, parmi les origines ayant enregistré les plus fortes progressions.

Un plafond inférieur de 46,5% à la cadence du premier semestre

Le contraste est encore plus marqué avec le début de 2026. Les exportations marocaines vers l’UE ont atteint 27.135 véhicules au premier trimestre puis 13.401 au deuxième, soit 40.536 unités sur six mois.

Rapporté à une période de 200 jours, ce rythme correspondrait à environ 44.800 véhicules. Le plafond européen de 23.954 unités est donc inférieur de 46,5% à la cadence observée au premier semestre 2026, selon nos calculs à partir des données Eurostat.

Ce chiffre ne signifie pas que les exportations marocaines reculeront automatiquement de 46,5%. Il mesure l’écart entre le rythme récent des expéditions et le volume désormais autorisé par Bruxelles.

Pour l’industrie automobile marocaine, l’enjeu est néanmoins direct. Pendant 200 jours, les constructeurs produisant au Maroc devront composer avec un accès quantitativement limité au marché européen pour les motorisations hybrides concernées.

La mesure reste provisoire. La Commission peut adopter des dispositions définitives à l’issue de son enquête, ouverte pour déterminer si la hausse des importations menace durablement les producteurs européens