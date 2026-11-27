Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, deux propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Rachad Njili a été nommé directeur des Ressources humaines, des Finances, des Systèmes d’information et des Affaires générales, indique un communiqué du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, porte-parole du gouvernement.

Au niveau du même ministère, Rachid Sarrakh a été nommé directeur général du Commerce, ajoute la même source.