Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, le projet de décret n° 2.25.542 relatif à la classification et à l’évaluation du niveau de sécurité des barrages, présenté par le ministre de l’Équipement, de l’Eau et des Forêts, Nizar Baraka.

Ce projet de décret vise à mettre en œuvre les dispositions de la loi n° 30.15 relative à la sécurité des barrages, à travers la définition des conditions et des modalités de leur classification en trois catégories, en fonction de leur hauteur et de la capacité de leur retenues, ainsi que des modalités de suivi de leur sécurité, notamment les méthodes de suivi, les qualifications des intervenants et les équipements nécessaires à cet effet, a indiqué le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Porte-Parole du gouvernement, Samir Belfkih, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Ce texte tend également à encadrer le processus d’évaluation de la sécurité des barrages, en déterminant les risques potentiels, les composantes des études d’évaluation ainsi que les conditions de leur réalisation et de leur adoption, outre la procédure de traitement des dysfonctionnements et des données devant figurer dans le registre des barrages, a-t-il ajouté.

Cette démarche vise à garantir la protection des vies humaines, des biens et des infrastructures, à la faveur de la mise en place d’un cadre réglementaire dédié à la classification des barrages, le suivi de leur sécurité et l’évaluation des risques, ainsi que l’organisation des opérations de contrôle, de maintenance et de réparation, a précisé le ministre.