Le Conseil de surveillance de Saham Bank, réuni le 26 novembre 2026 sous la présidence de Moulay Hafid Elalamy, a pris acte de la décision d’Ahmed El Yacoubi de passer la main à la tête du Directoire et de rejoindre le Conseil de surveillance.

Cette évolution de la gouvernance s’inscrit dans un processus prévu dès l’entrée du Groupe Saham au capital de la banque, en décembre 2024. Ahmed El Yacoubi devait alors poursuivre sa mission à la tête du Directoire le temps d’assurer la transition. Celle-ci étant désormais arrivée à son terme, il quittera le Directoire après avoir assuré, d’ici la fin de l’année, la passation avec son successeur, Moulay Mhamed Elalamy.

Dans ce cadre, le Conseil de surveillance a arrêté les nominations suivantes :

Moulay Mhamed Elalamy est nommé président du Directoire à compter du 1er janvier 2027.

Ahmed El Yacoubi rejoint le Conseil de surveillance en tant que représentant du Groupe Saham et siégera au Comité des risques.

Ces nominations restent, conformément à la réglementation en vigueur, soumises à l’approbation de Bank Al-Maghrib.

Asmae Hajjami, François Marchal, Mehdi Benbachir et Jérôme Brun, directeurs généraux, conservent leurs fonctions au sein du Directoire.

Ahmed El Yacoubi : trente ans au cœur de la banque

Entré en 1996 à la Direction des systèmes d’information de la banque, alors Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi en devient directeur des systèmes d’information et membre du Comité de direction en 2002. Après une expérience au siège du groupe Société Générale à Paris, en tant que directeur régional pour l’Afrique de l’Ouest, il revient à la banque comme directeur général et membre du Directoire en février 2018, avant d’en prendre la présidence en avril de la même année.

À la tête du Directoire, il lance dès 2019 le plan de transformation « Avenir », qui modernise en profondeur le modèle de la banque. Il conduit ensuite le changement d’actionnaire et accompagne l’établissement dans sa nouvelle identité, avec la naissance de Saham Bank en juin 2025.

Tout au long de cette période, il a su préserver la stabilité de la banque, la confiance de ses clients et l’engagement de ses équipes. Saham Bank et le Groupe Saham lui expriment leur reconnaissance pour son engagement, sa loyauté et le rôle déterminant qu’il a joué dans l’histoire de la banque. Ils se réjouissent de continuer à bénéficier de son expérience, de sa connaissance de l’établissement et de son accompagnement au sein du Conseil de surveillance.

Moulay Mhamed Elalamy, un parcours au sein du Groupe Saham

Directeur général du Groupe Saham depuis 2018, Moulay Mhamed Elalamy a auparavant dirigé Saham Assistance, puis Saham Assurance Maroc, avant d’exercer les fonctions de secrétaire général.

Il a présidé le Conseil de surveillance de Majorel, groupe international de la relation client fondé par Saham et Bertelsmann, introduit en Bourse sur Euronext Amsterdam en 2021, puis rapproché de Teleperformance en 2023.

Il a ensuite piloté l’acquisition de Société Générale Maroc par le Groupe Saham en 2024, ainsi que la montée du Groupe au capital de Teleperformance, dont Saham est aujourd’hui le premier actionnaire et au sein duquel il siège en tant qu’administrateur. Il a également créé Arktika Capital, un établissement de crédit agréé en Suède.

Vice-président du Conseil de surveillance de Saham Bank et président du Conseil d’administration d’Eqdom, Moulay Mhamed Elalamy est titulaire d’un Bachelor of Commerce (BCom) de l’Université de la Colombie-Britannique, au Canada.

Saham Bank, un acteur financier de premier plan

Présent au Maroc depuis plus d’un siècle, Saham Bank s’est progressivement imposé comme un acteur financier national de premier plan, grâce à la diversité de ses métiers et aux synergies nouées avec ses filiales spécialisées.

Année après année, la banque s’est attachée à étoffer sa gamme de produits et à renforcer sa proposition de valeur afin de construire une relation privilégiée avec ses clients particuliers, professionnels et entreprises, fondée sur l’expertise, le conseil et la proximité.

Elle accompagne ces différentes catégories de clientèle à travers une offre complète de solutions financières, portée par un réseau de près de 278 agences, 13 filiales et l’engagement de plus de 3.000 collaborateurs.