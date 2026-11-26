Après une première édition qui avait réuni une salle comble, Comediablanca revient à L’Olympia de Paris le 22 janvier 2027 pour une deuxième date parisienne. Produit par Tendansia, le festival poursuit son développement à l’international et confirme son ambition de faire rayonner la création artistique marocaine au-delà des frontières. À cette occasion, Comediablanca entend également mettre à l’honneur la culture amazighe à travers Yennayer, célébration du Nouvel An amazigh et symbole d’un héritage vivant, transmis de génération en génération.

Pour cette deuxième date parisienne, Comediablanca propose une programmation qui réunit des univers, des sensibilités et des générations différentes. Mimo Lazrak en assurera la présentation en tant que maître de cérémonie, aux côtés de Bassou, Oussama Ramzi, Jalil Tijani, Karim Duval et Asmaa El Arabi. Karima Gouit viendra compléter cette programmation avec une dimension musicale, en apportant sa voix et son univers artistique à la soirée.

UNE PROGRAMMATION AUX UNIVERS ARTISTIQUES PLURIELS

Côté humour, le plateau réunit des personnalités aux univers bien distincts. Révélé en 2009 par Comedia Show, Bassou s’est imposé sur la scène marocaine grâce à son sens de la satire. Jalil Tijani, qui considère l’humoriste comme un « agent du désordre », viendra avec l’univers de son spectacle « Habitus ». Casablancais partagé entre Paris et sa ville natale, Mimo Lazrak a fait de l’autodérision sa marque de fabrique, comme en témoigne le titre de son premier spectacle long, « Signature ». Oussama Ramzi, maître du sarcasme en darija, donne vie à une galerie de personnages qui a séduit le public bien au-delà du Maroc. Sous le pseudonyme « The Tberguig », Asmaa El Arabi observe et croque depuis plus de dix ans les travers de la société marocaine à travers une galerie de personnages inspirés du quotidien. Karim Duval, humoriste franco-sino-marocain ayant grandi à Fès et ancien ingénieur, s’est quant à lui imposé par son regard sur les identités et les contradictions de notre époque.

La musique viendra également enrichir cette soirée avec Karima Gouit. Artiste marocaine aux influences musicales multiples, elle apportera à cette programmation une autre expression de la scène artistique marocaine. Sa présence vient compléter le plateau humoristique et inscrire cette soirée dans une célébration plus large de la création marocaine.

COMEDIABLANCA, UN ÉCOSYSTÈME CULTUREL EN MOUVEMENT

Né à Casablanca, Comediablanca s’est développé au fil des éditions pour devenir bien plus qu’un festival d’humour. À travers ses différentes initiatives et ses formats, Comediablanca construit un écosystème qui fait vivre l’humour, encourage la créativité et favorise les rencontres entre artistes et publics.

Cette deuxième date à L’Olympia s’inscrit dans cette démarche. À travers une programmation qui mêle les univers, les générations et les expressions artistiques, Comediablanca poursuit son ambition de faire de l’humour un espace de rencontre, de découverte et de partage.

INFORMATIONS PRATIQUES Date : vendredi 22 janvier 2027 Lieu : L’Olympia, 28 boulevard des Capucines, Paris 9e Humour : Bassou, Jalil Tijani, Mimo Lazrak, Oussama Ramzi, Asmaa El Arabi, Karim Duval Célébration de Yennayer : Karima Gouit et Bassou Langues : français et darija Production : Tendansia Billetterie : https://www.olympiahall.com/agenda/comediablanca/