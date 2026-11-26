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Le parquet de Casablanca a décidé d’interdire la sortie du territoire à l’ensemble des personnes mises en cause dans le cadre de l’enquête sur une société soupçonnée de recourir au marketing pyramidal, selon une source informée de Le Site info.

Cette mesure s’accompagne du retrait de leurs passeports. Elle concerne, sans exception, les personnes visées par l’enquête, dont des influenceuses, des actrices et des représentants de la société concernée, précise la même source. Les investigations se poursuivent, avec des auditions des différentes parties et des confrontations entre les plaignantes et les personnes mises en cause, afin d’éclaircir les faits et de déterminer les éventuelles responsabilités.

Jusqu’à mardi dernier, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ avait reçu trois plaintes. Celles-ci ont été transmises à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), chargée de l’enquête.

Les accusations portent sur un système dans lequel des adhérents auraient été incités à verser des sommes d’argent, avec la promesse de multiplier leurs revenus en recrutant de nouveaux membres.

Plusieurs artistes et influenceurs étaient apparus dans des vidéos faisant la promotion des produits et services de l’entreprise. Cette exposition aurait contribué à attirer des adhérents, dont certains affirment aujourd’hui avoir été victimes d’une escroquerie.

HM