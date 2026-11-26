Placées sous la Présidence effective de la Princesse Lalla Hasnaa, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat participent à la quatrième édition du Salon International du Livre Enfant et Jeunesse (SILEJ), qui se tient à Casablanca du 21 au 29 novembre 2026, autour du thème « Littérature, environnement et récits de la nature ». À travers cette participation commune, les deux Fondations mettent en avant la complémentarité de leurs missions d’éducation, de sensibilisation et de formation, au service de la préservation et de la transmission du patrimoine naturel et culturel aux jeunes générations.

Sur leur espace partagé, les deux Fondations accueillent les visiteurs autour d’une sélection de publications, bandes dessinées, jeux éducatifs et outils pédagogiques, qui invitent les enfants et les jeunes à découvrir, comprendre et s’approprier leur environnement et leur patrimoine. Cette démarche s’inscrit dans la continuité des engagements portés par les deux institutions. Depuis vingt-cinq ans, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement fait de l’éducation au développement durable et de la mobilisation citoyenne des leviers de protection de l’environnement. La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat œuvre, pour sa part, à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel, en associant éducation, sensibilisation et mobilisation des acteurs engagés dans sa sauvegarde.

Leurs approches se rejoignent dans la volonté de rendre les savoirs accessibles et de donner aux jeunes les moyens de devenir acteurs de la préservation de leur environnement et de leur patrimoine. Une belle occasion de rappeler que l’éducation, la sensibilisation et la formation constituent des moyens essentiels pour préserver et transmettre cet héritage aux générations futures.

Cette ambition se traduit notamment par les programmes éducatifs déployés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement en partenariat avec le Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification. Le programme Éco-Écoles a ainsi sensibilisé près de trois millions d’élèves et mobilisé plus de 5100 établissements scolaires. Le programme Jeunes Reporters pour l’Environnement, pour sa part, a invité les collégiens et lycéens à explorer et documenter les enjeux environnementaux.

De son côté, la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat développe des programmes d’éducation culturelle et artistique qui permettent aux enfants de découvrir et de s’approprier leur patrimoine. Depuis 2022, plus de 22 000 enfants ont découvert les monuments historiques de Rabat, de Meknès, de Taroudant et de Tétouan lors de visites organisées par la Fondation et ses partenaires, sous la conduite de spécialistes du patrimoine et conservateurs de sites. Ses programmes d’éducation au patrimoine ont mobilisé plus de 260 établissements scolaires et permis de former plus de 600 enseignants et directeurs d’établissement. À la suite de ces visites, les élèves ont partagé leurs découvertes à travers plusieurs centaines de contributions publiées dans les ouvrages et magazines de la Fondation.

En fédérant les secteurs de l’éducation et de la culture autour de ses programmes, la Fondation s’inscrit dans les orientations portées par l’UNESCO dans le cadre de MONDIACULT en faveur d’une meilleure intégration de la culture dans l’éducation. Ses actions de sensibilisation s’appuient également sur des expositions, des contenus audiovisuels et des outils numériques, afin de rendre le patrimoine accessible au plus grand nombre.

A noter aussi, la présence de l’UNESCO en sa qualité d’invitée d’honneur du SILEJ 2026 , qui fait écho aux liens historiques de coopération que la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement entretient avec cette organisation depuis 2005, formalisés par une convention de partenariat signée en 2016 et renouvelée en 2023.

Cette collaboration avec l’UNESCO s’inscrit dans une vision commune du rôle fondamental de l’éducation dans la construction de sociétés plus durables et solidaires. Elle se traduit notamment par l’engagement de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement au sein de réseaux internationaux de l’UNESCO, tels que le réseau mondial de l’Éducation au développement durable (ESD-Net 2030) et le Greening Education Partnership.