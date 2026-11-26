Plusieurs actrices marocaines ont exprimé leur fierté de voir Fatima Ezzahra El Mansouri devenir la première femme à diriger le gouvernement. Interrogées par le magazine Ghalia, en marge de la 23ᵉ édition du FIFM, elles ont salué une étape importante pour la représentation des femmes dans les instances de décision.

Sara Bouaabid s’est réjouie de cette nomination, exprimant l’espoir de voir Fatima Ezzahra El Mansouri renforcer la place des femmes dans la vie publique. Pour la comédienne, cette nomination représente aussi une occasion de renforcer la place des femmes dans la vie publique.

Majdouline Idrissi, Amal Temmar et Sandia Taj Eddine ont également partagé cet enthousiasme, adressant leurs vœux de réussite à Fatima Ezzahra El Mansouri et à son équipe.

Les actrices ont aussi exprimé l’espoir de voir cette nouvelle étape se traduire par des changements positifs et une action gouvernementale proche des citoyens et de leurs préoccupations quotidiennes.

H.M.