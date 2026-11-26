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Par LeSiteinfo avec MAP

La Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a tenu mardi à Rabat, trois rencontres de communication avec les centrales syndicales les plus représentatives, à savoir l’Union marocaine du travail (UMT), l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) et la Confédération démocratique du travail (CDT).

Tenues en présence du ministre de l’Emploi et du Dialogue social, ces concertations interviennent dans un contexte marqué par l’instauration d’une approche participative renouvelée, en prélude au lancement effectif des rounds du dialogue social, aux niveaux central et sectoriel, indique un communiqué du département de la Cheffe du gouvernement.

A cette occasion, El Mansouri a assuré que la dimension sociale constitue un pilier majeur et central du programme gouvernemental, dans le cadre de l’État social dont les fondements ont été jetés par le Roi Mohammed VI.

Le gouvernement croit au dialogue, au débat, au travail en commun et au renforcement des institutions, a-t-elle relevé, soulignant l’engagement de l’Exécutif à mettre en œuvre l’ensemble des accords antérieurs conclus avec les partenaires sociaux.

El Mansouri a également précisé que ces concertations de grande portée politique et sociale visent à établir un calendrier de travail clair et précis pour aborder les dossiers prioritaires et traiter les problématiques liées à certaines catégories sociales. Elle a aussi mis en avant l’intérêt porté par le gouvernement aux questions touchant le vécu quotidien des citoyens, soulignant l’engagement de l’Exécutif à œuvrer pour faire face aux répercussions de la hausse des prix et préserver le pouvoir d’achat.

De leur côté, les centrales syndicales ont salué cette initiative de communication, la qualifiant de pas positif et de signal fort à même de conforter le climat de confiance et de consacrer une approche participative constructive entre le gouvernement et le mouvement syndical.

Elles ont, en outre, mis en avant l’importance capitale du contexte dans lequel se tiennent ces rencontres ainsi que leur portée politique et sociale, en ce sens qu’elles marquent une étape importante à même de baliser le terrain pour la réussite des prochains rounds du dialogue social central et de donner une nouvelle impulsion aux dialogues sectoriels.

Les centrales syndicales ont, en outre, passé en revue les revendications et les priorités de la classe ouvrière, exprimant le souhait de voir ce processus consultatif marquer un véritable tournant vers l’institutionnalisation du dialogue social, reposant sur un agenda de travail clair et une méthodologie garantissant l’efficacité et l’engagement.

Au terme de ces rencontres, El Mansouri a réitéré la volonté ferme et constante du gouvernement d’institutionnaliser le dialogue social, comme en témoigne l’existence d’un ministère dédié au Dialogue social, notant que l’Exécutif est disposé à examiner, de manière sérieuse et responsable, l’ensemble des propositions des centrales syndicales, au service des intérêts des travailleurs et du renforcement des piliers de l’État social, conclut le communiqué.

S.L.