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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 26 novembre 2026:

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes de pluies ou ondées éparses sur le Tangérois, la Méditerranée, les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, le Souss, l’Atlas et ses régions ouest voisines, l’Oriental et le Sud-Est.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les plaines atlantiques.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre et les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 01/09°C sur l’Atlas et ses versants est, le Rif et les hauts plateaux, de 15/20°C sur l’ouest et le sud des provinces du Sud et le Souss, et de 09/15°C ailleurs.

– Températures en baisse sur l’ensemble du pays, avec un temps assez froid sur l’Atlas et les hauts plateaux.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.