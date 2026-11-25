Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, ce mercredi 25 novembre 2026 au Palais Royal de Rabat, la cérémonie de signature de deux conventions-cadres portant sur le financement de la feuille de route pour le développement de l’industrie de défense et de sécurité et la mobilisation du secteur privé et financier national pour son déploiement.

Au début de cette cérémonie, Ali Seddiki, Directeur Général de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), que le Roi a bien voulu charger de veiller à l’élaboration opérationnelle de la mise en œuvre de cette feuille de route, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a notamment souligné que sous l’Egide du Roi, le Maroc a été transformé et est aujourd’hui un leader industriel continental, fier de son présent et confiant dans son avenir, précisant que le Royaume, guidé par la Vision Royale, s’est imposé parmi les nations à émerger dans des secteurs de pointe.

Rappelant que le Roi a, à l’occasion de la séance de travail du 18 novembre dernier, donné Ses Hautes Instructions pour accélérer le déploiement de la feuille de route de l’ »Offre Maroc » pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, il a soutenu que celle-ci s’inscrit résolument dans la continuité des Réalisations Royales pour un Maroc industriel, émergent, fort de ses potentialités, de ses atouts et de son capital humain.

« La Vision Royale est à présent de bâtir une Base Industrielle et Technologique de Défense et de Sécurité nationale souveraine, performante, innovante et compétitive », a-t-il assuré, notant que ce secteur incarnera l’Ambition Royale en faveur de l’économie nationale, une économie à l’heure des grandes transformations, projetée vers l’avenir, et où les fonds d’investissement et les marchés de capitaux occuperont une grande place et permettront à l’audace entrepreneuriale de prospérer.

Seddiki a ainsi indiqué qu’en février 2022, l’objectif de porter la part de l’investissement privé à deux tiers de l’investissement national en 2035 a été présenté au Roi, précisant que c’est dans cette Haute Orientation que devra s’inscrire la nouvelle industrie de défense et de sécurité.

Il a, en outre, noté que le Souverain a appelé dans le Discours du Trône de juillet dernier à élargir qualitativement l’accès au financement bancaire et non bancaire afin de soutenir en priorité les PME, l’innovation, l’industrialisation et l’exportation.

Grâce à la Vision éclairée du Roi, le secteur des industries de défense et de sécurité à vocation internationale offre une opportunité d’investissement historique aux opérateurs privés dans des métiers nouveaux et innovants, a-t-il affirmé.

Il a, dans ce cadre, souligné que sous l’Impulsion du Roi, un élan de mobilisation sans précédent des partenaires publics a permis de réunir une enveloppe de près de 22 milliards de dirhams autour de ce chantier stratégique, précisant que l’application des Hautes Orientations Royales permettra aux industriels installés au Maroc de couvrir 40% des besoins des Forces Armées Royales et des organes de sécurité.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’à terme, cette industrie devra générer au moins 50 milliards de dirhams par an de revenus dont plus de 65% à l’export, indiquant que cet élan collectif permettra à l‘industrie de défense et de sécurité nationale de créer au moins 50.000 emplois directs et indirects à l’horizon 2035.

Fidèle aux Hautes Directives Royales, une place centrale a été accordée au capital humain, notamment par la formation, a-t-il dit, expliquant qu’un écosystème national de recherche et de développement sera mis en place et mobilisera compétences locales et Marocains du monde au service de cette ambition.

Et en concrétisation des Hautes Instructions Royales pour une mise en œuvre rapide et effective de la feuille de route et de ses organes de gouvernance, l’Agence Stratégique, au cœur du dispositif, suivra l’ensemble des engagements des acteurs publics et privés concernés.

Dans ce cadre, le Roi a bien voulu baptiser la future Agence Stratégique du nom « DIFAA- Defense Industry Facilitation and Acceleration Agency » (L’Agence Marocaine de l’Industrie de Défense et de Sécurité).

L’Agence DIFAA permettra de développer la production d’armement, notamment les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres, les systèmes navals, l’électronique de défense et la cyberdéfense, ainsi que l’intelligence artificielle. Elle mettra en œuvre la stratégie de l’État en matière de développement du secteur, à travers la promotion de l’investissement, la gestion des dispositifs d’appui et la structuration de la base industrielle nationale. Elle mobilisera les leviers de la compensation industrielle, de la commande publique, du foncier, des compétences et de l’innovation au service de la souveraineté industrielle du Royaume et du rayonnement international de l’offre nationale.

A cette occasion, le Roi a présidé la cérémonie de signature des deux conventions-cadres.

La première convention-cadre, relative au financement de la mise en œuvre de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, a été signée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour, le ministre délégué auprès de la Cheffe du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, le Directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, le Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, la Présidente du directoire du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, Dounia Taarji, et le Président de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), Hicham El Habti.

La seconde convention-cadre, relative à la mobilisation des secteurs privé et financier pour le déploiement de la feuille de route pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité, a été signée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa, le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, Ryad Mezzour, le ministre délégué auprès de la Cheffe du gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, Abdeltif Loudyi, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, le Directeur général de l’AMDIE, Ali Seddiki, le Président du Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM), Othmane Benjelloun, le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi, le Président de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC), Tarik Senhaji, le Directeur général de la Bourse de Casablanca, Nasser Seddiki, et le Président de l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), Omar Bekkali.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, du Conseiller du Roi, Fouad Ali El Himma, du Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces Armées Royales, Commandant la Zone Sud et du Chambellan du Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.

S.L.