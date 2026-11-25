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Alors que les annonces sur la puissance du phénomène El Niño suscitent des interrogations, son influence directe sur le Maroc reste limitée. C’est ce qu’explique El Houcine Youaabed, responsable de la communication à la Direction générale de la météorologie (DGM), dans une déclaration à Le Site info.

Selon lui, les conditions hivernales au Maroc dépendent principalement de la dynamique de l’Atlantique Nord, notamment de l’oscillation nord-atlantique, connue sous le sigle NAO, plutôt que des évolutions du Pacifique équatorial.

El Niño est un phénomène climatique naturel résultant d’interactions entre l’océan et l’atmosphère dans cette région du Pacifique. Il apparaît généralement tous les deux à sept ans et peut durer plusieurs mois, voire davantage. En redistribuant la chaleur et l’énergie dans le système climatique, il peut modifier les températures et les précipitations à l’échelle mondiale, avec des effets variables selon les régions.

D’après El Houcine Youaabed, El Niño est bien présent cette saison, avec une forte intensité, et les centres internationaux envisagent son maintien jusqu’à la fin de l’hiver. Cela ne permet toutefois pas de lui attribuer, à lui seul, les températures attendues au Maroc.

La probabilité d’un hiver plus chaud que la normale s’explique aussi, dans une large mesure, par la tendance au réchauffement observée dans le Royaume au cours des dernières décennies. Présenter El Niño comme l’unique cause d’un hiver doux serait donc réducteur, souligne le responsable.

Il rappelle également que les prévisions saisonnières expriment des probabilités et indiquent une tendance générale. Un hiver globalement plus doux que la moyenne peut ainsi connaître des vagues de froid et des épisodes pluvieux.

K.Z.