La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) annonce l’ouverture des candidatures pour la nouvelle édition de son Label Société Sportive, une initiative visant à promouvoir le développement du sport en entreprise au Maroc et à valoriser les organisations engagées dans cette dynamique.

Véritable levier de bien-être, de cohésion et de performance collective, le sport en entreprise occupe une place croissante dans les politiques de ressources humaines et de responsabilité sociétale des organisations.

Le Label Société Sportive distingue les entreprises et les organisations qui s’engagent concrètement en faveur de l’activité physique et sportive auprès de leurs collaborateurs. Ces engagements peuvent notamment se traduire par la mise en place de conventions sportives, l’organisation d’activités sportives internes, la participation à des événements sportifs inter-entreprises, des actions de sensibilisation ou encore le déploiement d’une stratégie dédiée au sport en entreprise.

« À travers ce label, notre ambition est d’encourager davantage d’entreprises marocaines à intégrer le sport dans leur stratégie de développement. Au-delà de ses bienfaits sur la santé et le bien-être des collaborateurs, le sport constitue un véritable levier de cohésion, d’engagement et de compétitivité pour les organisations », déclare Mehdi Sekkouri Alaoui, président de la FMPS.

Un appel à candidatures ouvert du 25 novembre au 25 décembre 2026

Cette nouvelle édition s’adresse aux entreprises publiques et privées opérant au Maroc et comptant au minimum 20 collaborateurs, ainsi qu’aux organisations à but non lucratif employant plus de 20 salariés.

Les candidatures sont à déposer directement sur le site officiel de la FMPS : www.fmpsport.ma.

Les dossiers seront évalués par la Commission « Sport en Entreprise » de la FMPS, sur la base de plusieurs critères portant sur les actions réalisées et les engagements pris. Le label est valable jusqu’au 31 décembre 2028.

Lors de la précédente édition, 14 entreprises avaient obtenu cette distinction, témoignant de l’intérêt croissant des organisations pour le développement du sport auprès de leurs collaborateurs.

Une cérémonie de labellisation et la présentation d’une étude nationale inédite

Les entreprises et organisations labellisées seront dévoilées lors d’une cérémonie qui se tiendra le mardi 2 février 2027 à Casablanca.

À cette occasion, la FMPS présentera également les résultats de la première étude nationale consacrée au sport en entreprise au Maroc. Cette étude permettra de dresser un état des lieux des pratiques, d’identifier les attentes des collaborateurs ainsi que les freins et les opportunités liés au développement du sport dans le monde professionnel.

S.L.