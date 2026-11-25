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L’enquête se poursuit sur les activités d’une société soupçonnée de recourir au marketing pyramidal, après des accusations d’escroquerie formulées par des adhérents. Les investigations sont menées sur instructions du parquet près le tribunal de première instance de Aïn Sebaâ, à Casablanca, selon une source informée de Le Site info.

D’après cette source, le procureur du Roi avait reçu trois plaintes jusqu’à mardi. Celles-ci ont été transmises à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), chargée de faire la lumière sur les faits dénoncés.

Les enquêteurs ont entendu les différentes parties, notamment les plaignants, les personnes mises en cause et les responsables de la société, afin de déterminer les circonstances de cette affaire.

Au cœur des accusations figure un système dans lequel des adhérents auraient été incités à verser des sommes d’argent, avec la promesse de multiplier leurs revenus en recrutant de nouveaux membres.

Plusieurs artistes et influenceurs sont également apparus dans des vidéos faisant la promotion des services et des produits de cette entreprise. Cette visibilité aurait contribué à attirer de nouveaux adhérents, dont certains affirment aujourd’hui avoir été victimes d’une escroquerie.

Les investigations doivent permettre d’établir la réalité des faits et les éventuelles responsabilités des personnes concernées.

H.M.