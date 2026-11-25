Maroc
Météo au Maroc: les hauteurs de pluies en 24h
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les hauteurs de pluie relevées en millimètres, de 12H le 24 novembre à 12H le 25 novembre, par la Direction générale de la météorologie :
– El Hajeb: 11
– Tanger : 09
– Ksar El-Kébir : 08
– Assilah : 07
– Tanger-Port : 05
– Benslimane et Taza : 04
– Tit Mellil, Ain Leuh (Province d’Ifrane) et Casablanca : 03
– Chefchaouen, Larache, Ribat El Khir (province de Sefrou), Oulmès, Ifrane et Fès : 02
– Meknès, Fnideq, Taounate, Salé-aéroport, Benguerir, Nouaceur, Mohammédia, Khénifra, Souk Larbaa Gharb (province de Kénitra) et Al Hoceima: 01.
S.L
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