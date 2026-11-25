Un client satisfait ne devient pas nécessairement un client fidèle. Comment lui donner envie de revenir et de recommander une entreprise ? Cette question sera au cœur de la conférence « L’Académie des étoiles : de la satisfaction à l’enchantement client », organisée par APD Maroc en partenariat avec M-AUTOMOTIV, jeudi 26 novembre 2026 à 18h30, au Hyatt Regency Casablanca.

Destinée aux dirigeants, la rencontre abordera les leviers permettant de renforcer la fidélisation, depuis la conception du parcours client jusqu’à l’organisation du service et à la mobilisation des équipes.

Philippe Bloch, fondateur de Columbus Café, coauteur de « Service compris » et ancien animateur sur BFM Business, animera la conférence principale. À travers des expériences internationales, il présentera des pistes pour identifier les points de friction dans la relation client et aider les équipes à y apporter des réponses concrètes.

Souhail Houmaini, directeur général de M-AUTOMOTIV, partagera ensuite l’expérience du groupe et les choix qui ont permis de faire de la qualité de service un levier de croissance.

M-AUTOMOTIV a été distingué « Élu Service Client de l’Année » en 2024, 2025 et 2026, dans la catégorie « Distributeur multimarque de véhicules pour particuliers ».