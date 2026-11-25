Du 14 au 17 décembre 2026, le Complexe Horticole d’Agadir réunit plus de 200 participants de 47 pays et onze conférenciers de renommée mondiale autour d’une question vitale pour le Maroc : comment sécuriser l’eau face à la raréfaction des ressources.

Après Bangkok en 2023 et Xi’an en 2024, la 3e conférence internationale Sustainable Natural and Engineered Water Systems Management (SWSM 2026) quitte l’Asie pour l’Afrique. Organisée par le Complexe Horticole d’Agadir (CHA), en partenariat avec l’International Water Association (IWA), cette édition fait du Souss-Massa, région agricole soumise à une forte pression hydrique, un véritable laboratoire des solutions de demain : dessalement, réutilisation des eaux usées traitées et efficience de l’irrigation.

Le Souss-Massa, territoire démonstrateur

Agriculture à haute valeur ajoutée, rareté de l’eau, dessalement, irrigation, ressources non conventionnelles et adaptation climatique : le Souss-Massa concentre aujourd’hui l’ensemble des enjeux liés à l’eau. C’est ce qui confère toute sa portée à cette édition. Les réponses développées au Maroc seront ainsi confrontées aux expériences internationales. Le 17 décembre, une visite technique permettra aux participants de découvrir des réalisations et des infrastructures de terrain dans les domaines du dessalement, de l’irrigation de précision, de la réutilisation des eaux usées traitées et des plateformes de recherche.

Onze voix de la science mondiale de l’eau

La conférence accueillera onze conférenciers keynote venus des États-Unis, de Chine, d’Inde, des Émirats arabes unis et de Thaïlande. Parmi eux figurent le Pr Rabi H. Mohtar (Texas A&M University), spécialiste du nexus eau–énergie–alimentation ; le Pr Jun Ma (Harbin Institute of Technology), membre de l’Académie chinoise d’ingénierie ; le Pr Virender K. Sharma (University of Miami), coprésident de la conférence ; et le Pr Dinesh Shetty (Khalifa University), dont les travaux portent sur les matériaux destinés à la purification de l’eau et au dessalement. Les échanges porteront notamment sur les contaminants émergents (PFAS, microplastiques et résidus pharmaceutiques), les membranes et le dessalement, la réutilisation des eaux, les capteurs et l’intelligence artificielle au service de la qualité de l’eau, ainsi que le nexus eau–alimentation–santé.

La science face aux décideurs

Dès le premier jour, une séance plénière institutionnelle sera consacrée aux politiques et stratégies de l’eau au Maroc, ainsi qu’aux perspectives pour le Souss-Massa. SWSM 2026 entend ainsi constituer une plateforme de dialogue entre décideurs publics, chercheurs, opérateurs de l’eau, acteurs agricoles, entreprises technologiques et partenaires de développement. « Le Souss-Massa n’accueille pas seulement la conversation mondiale sur l’eau. Il la vit, et il y apporte ses solutions. » Pr. Farid LEKJAA Directeur du Complexe Horticole d’Agadir

Vers un rendez-vous durable de l’eau au Maroc

Au-delà de l’édition 2026, le Complexe Horticole d’Agadir ambitionne de pérenniser ce rendez-vous international. Cette dynamique pourrait, à terme, constituer le socle d’un Salon International de l’Eau au Maroc, conçu comme un espace permanent de rencontre, de démonstration et de coopération.

Informations pratiques

• Dates : du lundi 14 au mercredi 16 décembre 2026 ; visite technique le jeudi 17 décembre.

• Lieu : Complexe Horticole d’Agadir (CHA), Agadir, Maroc.

• Programme et inscriptions : iwa-swsm2026.org