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Le prix de la sardine a reculé dans plusieurs marchés de Casablanca. Mardi, le kilogramme se vendait à 15 dirhams, contre plus de 20 dirhams auparavant.

Interrogé par Le Site info, un professionnel du secteur de la pêche indique que cette baisse s’est amorcée à la fin de la semaine dernière, l’attribuant aux dernières mesures gouvernementales destinées à suivre l’évolution des prix et à préserver le pouvoir d’achat.

Selon lui, les effets de cette mobilisation se feraient également sentir sur les prix de certains fruits et légumes. Il anticipe d’ailleurs d’autres baisses dans les prochains jours, qui pourraient concerner les poissons, les légumes ainsi que les viandes blanches et rouges.

Ces prévisions restent toutefois à confirmer au fil de l’évolution de l’offre et des prix sur les marchés.

Pour rappel, la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a annoncé la création d’une commission interministérielle chargée du suivi des prix. Lors du dernier Conseil de gouvernement, elle a présenté la protection du pouvoir d’achat comme la première priorité de l’Exécutif.

Le gouvernement a également décidé de suspendre temporairement l’octroi de nouvelles autorisations d’exportation de tomates, d’oignons et de pommes de terre, afin de protéger l’approvisionnement du marché national.

H.M.