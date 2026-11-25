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Par LeSiteinfo avec MAP

Les six partis de la majorité gouvernementale ont signé, mardi à Rabat, la « Charte de la majorité », un pacte politique et moral qui se veut un mécanisme de référence pour encadrer l’action de la coalition gouvernementale et renforcer la coordination et la cohésion au sein de ses composantes.

Paraphée par les dirigeants des quatre partis formant le gouvernement, à savoir le Parti Authenticité et Modernité (PAM), le Parti de l’Istiqlal (PI), l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) et le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), ainsi que les secrétaires généraux des deux partis soutenant la majorité gouvernementale: l’Union Constitutionnelle (UC) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS), cette charte ambitionne notamment de consolider le processus démocratique, renforcer la confiance dans les institutions élues et l’action politique, consacrer les principes de bonne gouvernance et promouvoir la justice sociale et l’équité spatiale.

Elle vise également à assurer la mise en œuvre des engagements du programme gouvernemental, améliorer l’efficacité de l’action publique et garantir des résultats concrets ayant un impact positif sur le quotidien des citoyennes et citoyens.

Le document fixe, parmi ses principaux objectifs, la défense des intérêts supérieurs du Royaume, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, notamment la question du Sahara marocain, ainsi que la relance des réformes dans différents domaines outre la consolidation de l’État social.

La Charte met également l’accent sur la préservation du pouvoir d’achat, l’intégration des jeunes dans l’éducation, la formation et l’emploi décent, le renforcement de la souveraineté stratégique et la promotion d’une économie forte, capable de soutenir les ambitions sociales et souveraines du Maroc.

Dans une allocution à cette occasion, la Cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, coordinatrice de la direction collégiale du PAM, a affirmé que la nouvelle équipe gouvernementale veillera à mettre en œuvre et à accompagner les chantiers d’envergure engagés dans le Royaume sous le Leadership du Roi Mohammed VI, soulignant que la Charte de la majorité constitue un cadre de référence pour consolider la cohésion de la majorité et assurer la convergence de l’action de ses différentes composantes dans la mise en œuvre du programme gouvernemental.

La majorité gouvernementale, en tant que coalition cohérente, fondée sur la sincérité, la confiance et la convergence des visions, œuvrera à traduire ses engagements en mesures concrètes à même d’améliorer les conditions de vie des citoyens, de préserver leur pouvoir d’achat, de remédier aux dysfonctionnements économiques et sociaux et de renforcer la confiance dans l’action politique, a-t-elle ajouté.

El Mansouri a, dans ce cadre, précisé que les premières semaines d’exercice de l’Exécutif ont été marquées par une dynamique positive et fructueuse, empreinte d’un esprit d’engagement, de confiance mutuelle et de convergence des décisions entre ses différentes composantes, estimant que ces facteurs constituent un socle solide pour la réussite de l’expérience gouvernementale et le renforcement de son efficience.

De son côté, le secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka, a indiqué que cette Charte se veut une feuille de route claire pour la majorité gouvernementale, mettant en avant la dimension politique de ce document qui vise à mettre en oeuvre le programme gouvernemental élaboré sur la base des engagements politiques pris par les différentes composantes de la majorité.

Pour sa part, le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, a affirmé que la signature de cette Charte reflète la volonté commune des composantes de la majorité de renforcer la cohésion de leur action gouvernementale, d’assurer la convergence de leurs visions et de leurs positions et consolider les mécanismes de coordination et de concertation, de manière à garantir une mise en œuvre efficace et harmonieuse du programme gouvernemental.

Le secrétaire général du PPS, Nabil Benabdallah, a quant à lui, mis en avant les efforts ayant abouti à la formation d’une coalition gouvernementale forte et cohérente, en mesure de traduire les engagements des partis en politiques publiques concrètes et de répondre aux attentes et aspirations des citoyens.

La Charte prévoit la mise en place de plusieurs instances de coordination et de concertation, notamment une instance de présidence de la majorité, une instance de présidence des deux Chambres du Parlement et deux instances dédiées respectivement à la Chambre des représentants et à la Chambre des conseillers.

Ces structures auront pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental, la coordination des initiatives législatives et de contrôle parlementaire, outre le renforcement de la concertation entre les composantes de la majorité, dans le respect des prérogatives institutionnelles et en interaction constructive avec l’opposition parlementaire.

S.L.