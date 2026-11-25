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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Intérieur a tenu, mardi, une réunion avec les dirigeants et les responsables des partis politiques disposant d’un groupe ou d’un groupement parlementaires, dans le cadre des préparatifs en vue des échéances électorales de 2027.

Cette réunion a été l’occasion de passer en revue les orientations générales issues des propositions contenues dans les mémorandums des partis politiques, portant notamment sur la moralisation des différentes étapes des opérations électorales, la révision de l’organisation électorale dans les grandes et moyennes agglomérations urbaines, la numérisation de certaines opérations électorales préliminaires, la rationalisation des mandats électoraux, ainsi que sur l’optimisation du processus de candidature aux organes exécutifs des conseils communaux, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Lors de cette réunion, les dirigeants et responsables des partis politiques ont présenté les visions de leurs instances respectives concernant les réformes les plus importantes à introduire dans le cadre général régissant les élections que notre pays connaîtra en 2027.

Dans ce sens, l’accent a été mis sur l’importance capitale de la mise jour des listes électorales générales, au moyen d’un processus de révision exceptionnel assorti d’un délai suffisant pour organiser cette opération, parallèlement à l’organisation d’une vaste campagne de communication mobilisant tous les médias et moyens de communication, y compris les plateformes numériques, afin de garantir un environnement propice à la tenue d’élections communales et régionales dans les meilleures conditions.

De même, l’importance de la mise à jour des listes électorales relatives aux chambres professionnelles a été mise en relief en prévision des prochaines élections de renouvellement de leurs membres.

Dans le même contexte, l’accent a été mis sur la nécessité de prendre l’ensemble des mesures à même d’assurer les conditions d’une concurrence loyale entre les différentes parties en lice, permettant ainsi l’émergence d’institutions représentatives en mesure de répondre aux attentes des citoyens.

Selon le communiqué, cette réunion s’est déroulée dans un climat positif, marqué par un dialogue franc et responsable au cours duquel les dirigeants et les responsables des partis politiques présents ont exprimé leur volonté de contribuer, aux côtés des autres acteurs, à la réussite des échéances électorales de 2027 et à la consécration du choix démocratique national sous la sage conduite du Roi Mohammed VI.

S.L.