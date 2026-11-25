Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 25 novembre 2026:

– Ciel passagèrement nuageux avec faibles pluies éparses, par moments, sur le Tangérois, Loukkos, le Gharb et le Rif.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec gouttes de pluie, par moments et par endroits, sur les plaines Atlantiques Nord, le Saiss, les Haut et Moyen Atlas, la Méditerranée et l’Oriental.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes Atlantiques.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur la Méditerranée et les côtes Centre et Sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces Sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est et de 12/18°C ailleurs.

– Température en baisse sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental, le Rif et les plaines à l’Ouest de l’Atlas et peu variable ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Boujdour et peu agitée à agitée ailleurs.

S.L.