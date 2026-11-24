Dans le cadre de la stratégie nationale visant à renforcer et à sécuriser durablement l’approvisionnement en eau potable des populations, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a mis en service la deuxième tranche d’un important projet dans la province de Settat destiné à renforcer et à sécuriser l’alimentation en eau potable de la ville de Settat et des localités avoisinantes.

Ainsi, à l’occasion de la célébration du 71e anniversaire de la Fête de l’Indépendance,

Monsieur Tarik Hamane, Directeur Général de l’ONEE et Monsieur Mohamed Ali Habouha, Gouverneur de la Province de Settat ont procédé, le jeudi 19 novembre 2026 à l’inauguration de la 2ème tranche de cet important projet, en présence des élus et de la population bénéficiaire.

Ce projet d’un montant global de 200 millions de dirhams a été réalisé en deux tranches.

La 1ère tranche d’un montant de 160 millions de dirhams a été mise en service en juin 2026. Cette 2ème tranche d’un montant de 40 millions de dirhams, financé par l’ONEE à travers un prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) consiste en la pose d’une conduite de diamètre de 800 mm en acier revêtu sur un linéaire de 5 km ainsi que la construction d’une cheminée d’équilibre.

Cet important projet réalisé par l’ONEE, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National pour l’Approvisionnement en Eau Potable et l’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, dont la convention a été signée le 13 janvier 2020 devant SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI, permettra de répondre durablement aux besoins en eau potable d’une population d’environ 300.000 habitants.

Il contribuera également à l’amélioration des conditions de vie des populations concernées et au développement socio-économique de la région.

S.L.