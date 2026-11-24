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Dans le cadre de la réforme progressive de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par la loi de finances 2024, le taux de TVA applicable à l’électricité a fait l’objet d’un ajustement progressif pour atteindre le taux normal de 20 % à compter du 1er janvier 2026.

Il convient de préciser que cette évolution concerne uniquement le régime fiscal applicable à l’électricité et n’entraîne aucune augmentation des tarifs de vente facturés aux citoyens et aux entreprises. Ces tarifs demeurent encadrés par les dispositions réglementaires en vigueur.

Afin d’éviter que cette évolution fiscale n’ait un impact sur les factures des consommateurs, il a été convenu que l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) prenne en charge l’impact financier résultant de l’augmentation de la TVA, ainsi que celui lié à l’application de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur ses achats de combustibles.

À cet effet, l’État a mobilisé un financement de 6,5 milliards de dirhams pour couvrir l’impact financier de ces mesures au titre de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, dans le cadre d’un accord conclu avec l’ONEE. Cet accord fera l’objet d’actualisations régulières afin de mobiliser les ressources nécessaires à la poursuite de cette prise en charge.

Ainsi, le passage au taux normal de TVA s’inscrit dans une démarche d’harmonisation du système fiscal, sans entraîner de hausse des tarifs de vente de l’électricité appliqués aux consommateurs.

En clair, l’évolution du taux de TVA ne signifie pas une augmentation du prix de l’électricité payé par les citoyens et les entreprises.