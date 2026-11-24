La cinquième édition du Moroccan Star Award se tiendra le vendredi 4 décembre 2026 au Théâtre L’Hermitage, à Casablanca. Organisé par le Syndicat professionnel pour la protection et le soutien de l’artiste, cet événement mettra à l’honneur les jeunes talents et les figures ayant marqué le parcours artistique marocain.

Inscrite dans le programme annuel du syndicat, cette édition s’appuie sur une convention de partenariat avec le département de la Culture. Elle entend contribuer à la découverte de jeunes talents vocaux marocains et à leur accompagnement, tant sur le plan administratif qu’artistique.

La manifestation accordera également une place aux pionniers de l’art marocain. Des hommages salueront leurs parcours et leurs contributions à l’enrichissement du patrimoine national, à travers différents styles et métiers de la création.

Le Moroccan Star Award vise aussi à valoriser les réalisations des jeunes artistes et à récompenser les talents dans les différentes catégories artistiques retenues.

À travers ce rendez-vous, les organisateurs souhaitent renforcer les liens entre les générations et consolider le rayonnement de l’événement sur les scènes nationale et arabe.