Plus de 16 000 spectateurs, 40 projets artistiques, près de 500 artistes, 1 400 professionnels et exposants ainsi que plus de 200 médias issus de plus de 92 pays : pendant quatre jours, Visa For Music 2026 a fait de Rabat un carrefour incontournable des musiques du monde et des industries musicales internationales.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 13ᵉ édition de Visa For Music s’est tenue à Rabat du 18 au 21 novembre 2026. Organisée par l’Association Atlas Azawan et Anya Culture avec le soutien du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil Régional de Rabat-Salé-Kénitra, du Bureau Marocain du Droit d’Auteur et des Droits Voisins (BMDAV) et de la Fondation Hiba, cette édition a confirmé le statut de Visa For Music comme plateforme professionnelle de référence pour les musiques d’Afrique, du Moyen-Orient et du monde.

Lancée le mercredi 18 novembre par une grande parade urbaine réunissant quatre fanfares internationales (Kozeika, Ifé Brass Band, Tribal Revival et le Ballet National du Burundi), suivie de la cérémonie d’ouverture au Théâtre National Mohammed V, cette 13ᵉ édition a attiré plus de 16 000 spectateurs sur quatre jours ainsi que plus de 200 médias nationaux et internationaux. Sélectionnés parmi plus de 900 candidatures issues de 92 pays, 40 projets artistiques (28 showcases live, 8 showcases électro et 4 fanfares) regroupant quelque 500 artistes ont fait vibrer quatre lieux emblématiques de la capitale : les scènes de showcases live au Théâtre National Mohammed V, à la Salle Bahnini et à l’Institut National Supérieur de Musique et des Arts Chorégraphiques (INSMAC), nouvelle scène du festival cette année, ainsi que les showcases électro au cœur du site historique du Chellah, monument emblématique inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Côté marché professionnel, 1 400 professionnels et exposants marocains et internationaux — dont au moins 30 % de femmes — ont pris part à l’Expostand (labels, agences de booking, festivals et institutions) et aux sessions de speed meetings B2B, multipliant les passerelles de diffusion et de tournées.

Une édition tournée vers l’innovation, la scène marocaine et l’avenir de la filière

Véritable laboratoire d’idées en prise avec les mutations de l’industrie musicale, le Forum professionnel et le programme OFF ont proposé conférences, masterclasses et ateliers autour de la mobilité des artistes, de l’accès aux marchés internationaux, de la structuration des industries culturelles africaines, de la durabilité des festivals, ainsi que de l’impact de l’intelligence artificielle et des algorithmes sur la création et la découvrabilité musicale. Fidèle à son engagement pour la jeunesse et l’inclusion, le festival a également offert un accès gratuit aux activités aux jeunes professionnels marocains et de la diaspora, des tarifs étudiants et des actions de médiation culturelle.

La vitalité de la scène nationale a rayonné dans toute sa diversité esthétique — entre indie, pop alternative, fusion gnawa, musiques électroniques et cultures urbaines — avec Meryem Aboulouafa, Kiw & Mourad Belouadi, OPA, Sara Moullablad, Rita Kamale, Mycose Of You, Adam El Mouna & Faylasuf, Olivia Khoury, Gnawatronic Omary & Hind Ennaira et Soufiane Az, ainsi que le plateau hip-hop réuni à la Salle Bahnini autour de R2D, JBIINA, ONZY JAZZBAR et YVZID. Portée par une forte mobilisation d’artistes et d’opérateurs évoluant à l’international, cette dynamique a favorisé des collaborations inédites et un dialogue artistique fécond entre le Maroc et la scène mondiale.

Un pont culturel qui s’affirme d’année en année

L’équipe de Visa For Music remercie chaleureusement ses partenaires institutionnels et privés, les artistes, les professionnels de la culture, les médias mobilisés et les plus de 16 000 spectateurs qui ont fait le succès de cette 13ᵉ édition.

Alors que le rideau se referme sur Rabat, les regards se tournent déjà vers les prochaines éditions, avec la même ambition : faire rayonner les talents d’Afrique, du Moyen-Orient et des diasporas, tout en renforçant les échanges et en bâtissant des ponts culturels durables.