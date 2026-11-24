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La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) informe l’ensemble de ses assurés du lancement de l’opération de contrôle de la scolarité des enfants bénéficiant des prestations suivantes :

Allocations familiales : enfants âgés de 12 à 21 ans ;

Pension de survivants : enfants âgés de 16 à 21 ans ;

Assurance Maladie Obligatoire (AMO) : enfants âgés de 21 à 26 ans.

Afin de vérifier la scolarité des enfants bénéficiaires des prestations susmentionnées, la CNSS utilise un dispositif dématérialisé basé sur l’échange électronique d’informations avec les administrations et institutions partenaires concernées.

Cependant, pour les cas où la scolarité n’a pas pu être confirmée grâce à cet échange, les parents et tuteurs sont invités à déposer les certificats de scolarité de leurs enfants dans un délai d’un mois, via l’un des canaux en ligne suivants:

L’espace privé sur le portail ou l’application MaCNSS : https://www.macnss.ma/ ;

Le service TAAWIDATY : https://taawidaty.cnss.ma/ .

Important : Il est impératif de mentionner le numéro d’immatriculation sur chaque certificat déposé afin d’assurer son traitement.

Les bénéficiaires sont invités à vérifier s’ils sont concernés par cette opération en consultant leur espace privé sur le portail ou l’application mobile « MaCNSS ».

Il convient de rappeler que le non-respect du délai imparti pour le dépôt des certificats de scolarité entraînera la suspension du droit aux prestations précitées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour plus d’informations, veuillez contacter le centre de relation clients au : 3939.