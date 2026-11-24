L’association Hope Wahda Morocco lance Khdem 3la Rassek, une initiative citoyenne visant à accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi, renforcer leur employabilité et leur donner les outils nécessaires pour mieux préparer leur insertion professionnelle.

Portée par des bénévoles engagés issus de différents horizons — professionnels, universitaires et avec l’engagement de quelques étudiants jeunes —, cette initiative ambitionne de faire le tour du Maroc afin d’offrir aux jeunes un accompagnement concret, accessible et solidaire, au plus près de leurs besoins et de leurs réalités.

La première édition de Khdem 3la Rassek se tiendra le samedi 28 novembre 2026, à partir de 10h00, au Technopark de Casablanca. Cette journée sera consacrée à l’emploi, à l’orientation, au développement personnel et à l’employabilité, à travers des échanges, des témoignages, du coaching et des ateliers pratiques.

Un programme orienté vers l’action

Au programme de cette première édition :

Panel : L’emploi et les défis du marché du travail ;

Session Coaching & Développement personnel :

Ateliers pratiques CV : avec des conseils personnalisés, des sessions d’amélioration de CV et des échanges autour des questions liées à la recherche d’emploi ;

Moments d’échange : permettant aux participants de mieux comprendre les attentes des entreprises, de valoriser leurs compétences et de renforcer leur confiance en eux.

Une initiative appelée à parcourir le Maroc

Khdem 3la Rassek ne se veut pas un événement ponctuel. Cette première rencontre marque le lancement d’une initiative appelée à se déployer dans plusieurs villes du Royaume, avec la volonté de multiplier les actions de formation, de coaching et d’accompagnement au bénéfice des jeunes chercheurs d’emploi.

D’autres événements et formations seront organisés prochainement pour les jeunes qui n’ont pas pu bénéficier de cette première édition, afin de leur offrir d’autres opportunités de développement, d’apprentissage et d’accompagnement.

À travers cette démarche, les bénévoles de Hope Wahda Morocco souhaitent rappeler que l’accès à l’emploi ne repose pas uniquement sur les opportunités disponibles, mais également sur l’accompagnement, la préparation, le partage d’expérience et la solidarité.

L’emploi est un défi collectif. L’accompagnement peut faire la différence.

Informations pratiques

Date Samedi 28 novembre 2026 Horaire À partir de 10h00 Lieu Technopark, Casablanca Participation Gratuite, sur inscription obligatoire