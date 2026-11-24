Oncorad Group annonce avoir franchi, en moins d’un an, le cap des 100 interventions de chirurgie robotique, dont 91 prostatectomies radicales, au sein de la Clinique d’Oncologie de Tanger.

Ce bilan marque une étape dans la stratégie du Groupe, qui s’appuie sur son pôle de chirurgie robotique, placé sous la direction du Dr Youness Ahallal, pour développer cette activité au sein de son réseau et en élargir l’accès dans les régions du Royaume.

Seul établissement de santé du nord du Royaume équipé d’un robot chirurgical, la clinique s’inscrit dans la stratégie d’Oncorad Group.

Une stratégie d’innovation qui se déploie dans les régions

Depuis le lancement de son programme de chirurgie robotique en 2024, Oncorad Group associe le déploiement des équipements à la formation des équipes et au partage d’expertise entre ses établissements. À Tanger, les 100 premières interventions concrétisent cette stratégie, avec une activité principalement consacrée à la prise en charge chirurgicale du cancer de la prostate.

En déployant cette activité à Tanger, Oncorad Group rapproche la chirurgie robot-assistée des patients du nord du Royaume. Cette démarche s’inscrit dans l’ambition du Groupe de rendre la médecine de demain accessible à tout Marocain.

Téléchirurgie et formation, deux axes du programme robotique

Dr Youness Ahallal, qui dirige le pôle de chirurgie robotique d’Oncorad Group, a réalisé plusieurs interventions de téléchirurgie entre Casablanca et Tanger, Casablanca et la Belgique, Casablanca et Padoue, ainsi qu’entre Casablanca et Shanghai. L’intervention reliant Casablanca à Shanghai a battu le record mondial de distance en téléchirurgie, avec 12 000 km séparant les deux sites. L’intervention entre Casablanca et la Belgique a été réalisée en mode bidirectionnel.

Le partenariat d’Oncorad Group avec ORSI Academy prolonge cette démarche en plaçant la formation des équipes et le transfert de compétences au cœur de la stratégie du Groupe pour développer la chirurgie robotique.