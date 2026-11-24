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Trente Marocains, dont des mineurs et trois femmes, ont regagné le Maroc, lundi, après l’ouverture exceptionnelle de la frontière maroco-algérienne au point de passage «Zouj Bghal».

Selon l’Association marocaine d’aide aux migrants en situation difficile, basée à Oujda, ces personnes, originaires de plusieurs villes du Royaume, avaient tenté de migrer de manière irrégulière. Leurs familles étaient présentes pour les accueillir.

Dans un communiqué, l’association indique qu’elle suit de nombreux dossiers concernant des Marocains détenus, disparus ou décédés à l’étranger. Elle précise recevoir régulièrement des demandes d’intervention, notamment pour accompagner les familles et suivre le déroulement de procédures judiciaires.

Elle attend également le rapatriement des dépouilles de plusieurs Marocains décédés en Algérie et en Espagne, ainsi que de deux personnes en France et d’une autre au Monténégro, afin qu’elles puissent être remises à leurs proches.

Par ailleurs, l’association a dénoncé la mort de deux Marocains qui auraient été tués par des tirs algériens à la frontière la semaine dernière. Qualifiant les faits d’atteinte grave au droit à la vie, elle annonce vouloir prendre contact avec les familles pour leur apporter un accompagnement juridique et humanitaire.

H.M.