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Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, Khalid Hatimy, a assuré, lundi à la Chambre des représentants, que son département prépare une stratégie visant à reconstituer durablement le cheptel national, tout en veillant, parallèlement, à faire baisser les prix des viandes sur les marchés.

En réponse à des questions orales sur la reconstitution du cheptel national et la baisse des prix des viandes rouges, Hatimy a expliqué que le ministère prépare un programme à moyen et long termes prévoyant notamment le soutien à l’importation d’au moins 30.000 vaches par an sur une période de six ans, dans l’objectif de porter les effectifs du cheptel à plus de 1,5 million de vaches laitières, tout en renforçant la reproduction locale et en augmentant la production de lait et de viandes.

Ce programme comprend également, a-t-il poursuivi, la promotion de l’investissement dans les grandes unités d’engraissement et de production laitière, la facilitation de l’accès au financement et la restructuration des circuits de commercialisation, ainsi que le soutien et la mise à niveau des petits et moyens éleveurs, à travers leur accompagnement et l’amélioration de leurs capacités de production, outre le renforcement de la collaboration avec les organisations professionnelles.

Dans ce sens, Hatimy a précisé que les besoins du marché national sont estimés entre 750.000 et 800.000 têtes de bovins par an, ainsi qu’à environ 14 millions de têtes d’ovins et de caprins.

Sur le volet législatif, le ministre a fait savoir que son département œuvre à l’adoption d’une loi relative à l’élevage, relevant qu’il s’agit d' »une loi-cadre qui contribuera fortement à la reconstitution du cheptel national ».

Il a également annoncé la publication prochaine d’un décret relatif au lait en poudre, qui devrait contribuer indirectement à la reconstitution du cheptel national.

Par ailleurs, Hatimy a indiqué qu’une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique est également en préparation, afin d’obliger les points de vente à préciser si les viandes commercialisées sont d’origine locale ou importées, ainsi qu’à afficher leurs prix.

S’agissant des prix des viandes rouges, le ministre a affirmé que son département travaillera, en coordination avec les différents partenaires, à réduire les marges pratiquées après la sortie des abattoirs, qui oscillent actuellement entre 15 et 25 dirhams le kilogramme, pour les ramener à une fourchette comprise entre 10 et 15 dirhams.

S.L.