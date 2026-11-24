Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI a adressé un message au Président du Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Coly Seck, à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée, cette année, le 23 novembre.

Voici le texte intégral du Message Royal:

« Louange à Dieu, Prière et salut sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons.

Excellence, Monsieur Coly Seck, Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien,

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Il Me plaît, à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, de vous exprimer Ma profonde considération pour les efforts inlassables que votre honorable Comité déploie afin de mettre en évidence la justesse de la Cause du peuple palestinien et ses droits légitimes et inaliénables.

Au-delà de sa justesse intrinsèque, cette question centrale constitue, en raison de son importance capitale, la clé de voûte de la paix et de la stabilité, tant au Moyen-Orient que dans le reste du monde, au regard de ses incidences directes sur la paix et la sécurité internationales.

En M’adressant à vous, comme chaque année, Je tiens à réaffirmer l’engagement ferme et constant du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne et son implication responsable dans tous les efforts internationaux visant un règlement juste et durable de cette question, sur la base de la Solution à deux Etats.

Le peuple palestinien pourra ainsi exercer ses droits légitimes, en recouvrant sa liberté et son indépendance et les peuples de la région pourront vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Il y a près d’un an, le monde se réjouissait de la signature d’un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui mettait fin à une guerre dont les milliers d’innocentes victimes et les destructions massives ont ébranlé la conscience mondiale par la situation humanitaire catastrophique qu’elle engendra.

Néanmoins, la réalité actuelle à Gaza est en-deçà des espoirs fondés sur cet accord, puisque les opérations militaires se poursuivent, tandis que de multiples entraves empêchent l’acheminement fluide et en quantités suffisantes de l’aide humanitaire.

Cette situation a prolongé la détresse de la population de Gaza, à cause de la pénurie extrême des services de base comme la santé, l’éducation, l’eau potable et le logement décent qui protège les habitants de la chaleur en été et du froid en hiver.

Les images qui nous parviennent, chaque jour, de Gaza sont sans nul doute plus éloquentes que n’importe quel récit pour décrire l’ampleur de la tragédie humaine que vivent, au quotidien, les civils Palestiniens.

Dès lors, Nous appelons la communauté internationale à réagir d’urgence pour assurer l’acheminement sûr et régulier de l’aide humanitaire et apporter aux organisations non gouvernementales, gouvernementales et internationales, l’appui nécessaire pour que soit facilité l’accomplissement de leurs missions humanitaires.

A cet égard, citons notamment l’ Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient » UNRWA » , qui reste incontournable par le rôle primordial qu’il remplit dans les domaines de l’éducation, de la santé, des secours et des services sociaux.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

La situation en Cisjordanie n’est guère meilleure que celle qui prévaut à Gaza. En effet, les Palestiniens et leurs biens y sont systématiquement visés par les colons dont les agressions ne cessent de se multiplier sous des formes inédites.

Le but est d’instaurer un climat de terreur pour les contraindre à s’exiler de leurs terres afin d’en prendre le contrôle et d’y implanter, illégalement, de nouvelles colonies, suivant un plan intégré destiné à saper le socle matériel d’un Etat palestinien viable et d’un seul tenant.

La Ville d’Al-Qods est constamment la cible de mesures unilatérales et d’actes de provocation, notamment de tentatives qui sont menées de façon irresponsable au niveau du sanctuaire de la Mosquée Al-Aqsa pour y altérer le statu quo.

Nous n’avons eu de cesse de formuler des mises en garde contre la gravité de ces pratiques qui nourrissent haines et rancœurs; mises en garde d’autant plus essentielles qu’il y a un risque de voir la situation dégénérer en un affrontement religieux qu’extrémistes et terroristes de tous bords s’empresseraient odieusement d’instrumentaliser et d’attiser.

En Ma qualité de Président du Comité Al-Qods relevant de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), Je ne ménage et ne ménagerai aucun effort pour préserver le statut juridique et la réalité démographique de la Ville d’Al-Qods et pour défendre la sacralité de ses Lieux Saints islamiques et chrétiens afin qu’elle demeure un haut lieu de coexistence et de concorde entre les adeptes des trois religions monothéistes.

Parallèlement à l’action diplomatique, l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif mène, sous Ma supervision directe, une action significative sur le terrain, en réalisant des projets dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la protection sociale et en s’attachant à stimuler l’économie locale afin de soutenir la résilience des populations maqdessis.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Face à la situation alarmante dans les territoires palestiniens, Je tiens à affirmer une fois de plus, de manière claire et limpide, que le Royaume du Maroc demeurera engagé à défendre les droits du peuple palestinien. Mieux encore, Je hisse sa juste Cause au même rang que notre Cause nationale.

Dans ce contexte, mû par l’engagement en faveur du choix stratégique incontournable de la paix, Je tiens à exprimer, au nom du Royaume du Maroc, notre entière et constante disposition à adhérer, de manière responsable et constructive, à l’ensemble des efforts diplomatiques internationaux qui visent à avancer vers cet horizon, à même de garantir sécurité et prospérité pour tous les peuples de la région du Moyen-Orient.

Cette démarche devrait, également, permettre au peuple palestinien d’accéder à son indépendance et d’établir son Etat souverain et viable sur les frontières du 4 juin 1967, avec pour capitale Al-Qods Oriental.

En concrétisation de cet engagement, le Royaume du Maroc a adhéré en qualité de membre fondateur, au Conseil de la Paix dont il a signé la charte. Par cette action, il confirme sa volonté de prendre une part active aux initiatives visant à mettre un terme au conflit, et, in fine, à faire advenir la paix, la sécurité et la stabilité au profit de toutes les parties.

Cet idéal noble que la communauté internationale se doit de poursuivre ne saurait prendre forme durablement que si cette entreprise repose sur des bases solides et claires, à savoir en substance :

-Faire admettre le fait que la paix et la coexistence sont une option incontournable non seulement par ce que la morale et le droit en conviennent, mais aussi au motif que leur quête est la voie la plus réaliste pour servir l’intérêt de l’ensemble des peuples de la région ;

-Remédier à la tragédie humanitaire que vit le peuple palestinien, en particulier à Gaza, afin de préserver sa dignité et lui permettre d’exercer ses droits fondamentaux, tels que consacrés par les conventions internationales et les principes des droits de l’Homme universellement reconnus ;

-Mettre fin à toutes les politiques et mesures tendant à compromettre la Solution à deux Etats, comme l’extension des colonies ou les altérations qui affectent la situation démographique des territoires palestiniens ;

-Assurer l’unité politique et administrative de la bande de Gaza, de la Cisjordanie et d’Al-Qods Oriental ;

– Appuyer l’Autorité nationale palestinienne et ses différentes institutions, sous la présidence de Mon frère, Son Excellence le Président Mahmoud Abbas. Leur permettre également d’accéder aux fonds retenus afin de les aider à mieux s’acquitter de leurs missions, en assurant une vie digne au peuple palestinien, en particulier en termes de services de base.

-Soutenir l’économie palestinienne en garantissant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux à l’intérieur des territoires palestiniens.

Excellences, Mesdames, Messieurs,

Le Royaume du Maroc, attaché aux valeurs de paix et de coexistence entre les peuples, mettra tout en œuvre pour contribuer, de manière efficace et responsable, à toutes les actions menées avec courage pour préserver la paix et la sécurité internationales. De fait, le Royaume continuera, comme il l’a toujours fait, à soutenir votre honorable Comité dans la poursuite de ses nobles objectifs.

Wassalamou alaykoum warahmatou Allah wabarakatouh ».

S.L.