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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 24 novembre 2026:

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine locale sur les côtes nord-ouest et le Nord des provinces sahariennes.

– Ciel clair à peu nuageux le jour, devenant peu à passagèrement nuageux la nuit sur les plaines nord et centre, le Saiss, la Méditerranée et le Moyen Atlas avec ondées éparses.

– Rafales de vent modérées sur la rive méditerranéenne et les côtes atlantiques centre et sud.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 16/21°C sur les provinces sud, le Souss, Chiadma et le Sud-est, et de 12/18°C ailleurs.

– Température en hausse sur le nord de l’Oriental et la Méditerranée et en baisse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée dans le Détroit et peu agitée à agitée entre Mehdia et Tan-Tan ainsi que sur le reste du littoral.

S.L.