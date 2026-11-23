Le tribunal administratif de Fès a prononcé, ce lundi, la déchéance de Mustapha Lakhsem de la présidence et de son mandat de membre du conseil communal d’Imouzzer Kandar.

Cette décision fait suite à un recours introduit par le Mouvement populaire (MP), qui lui reproche de cumuler deux mandats électifs sous les couleurs de deux formations politiques différentes.

Pour appuyer sa demande, le parti s’est fondé sur les dispositions de son règlement intérieur et de la loi organique relative aux partis politiques. Il estime que le départ d’un élu de la formation sous l’étiquette de laquelle il s’est présenté doit respecter les règles légales et organisationnelles encadrant cette démarche.

Ce jugement intervient alors que l’élection de Mustapha Lakhsem à la Chambre des représentants fait également l’objet de contestations. Les instances provinciales de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Mouvement populaire à Sefrou avaient saisi la Cour constitutionnelle pour contester la régularité de son élection dans cette circonscription, lors du scrutin du 23 septembre 2026.

La décision rendue ce lundi concerne ses fonctions au sein du conseil communal d’Imouzzer Kandar.

H.M.