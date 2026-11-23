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Les prix des tomates ont reculé ce lundi dans plusieurs marchés de Casablanca. Le coût du kilogramme oscille désormais entre 6 et 8 dirhams, après avoir dépassé les 15 dirhams lors de la récente flambée des prix.

Cette baisse intervient après les mesures prises par le gouvernement pour favoriser l’approvisionnement du marché national, notamment les restrictions sur les exportations de tomates vers les marchés africains.

La production reste toutefois confrontée à des difficultés. Dans la région de Chtouka-Aït Baha, le virus ToBRFV affecte les cultures et pèse sur les rendements, selon les professionnels du secteur.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, Abdelaziz El Maânaoui, président de l’Association de Chtouka des producteurs agricoles, avait fait état de répercussions importantes sur les récoltes. Selon lui, les producteurs peinent encore à trouver des plants offrant une résistance suffisamment efficace au virus, ce qui pourrait conduire certains à délaisser temporairement la culture de la tomate.

Le professionnel avait également insisté sur l’importance des mesures préventives dans les exploitations. Il avait notamment cité la désinfection des véhicules et des chaussures à l’entrée des serres afin de limiter la propagation du virus entre les plants.

Si les consommateurs constatent une détente sur les étals, les difficultés rencontrées dans les exploitations continuent donc de peser sur la filière.

H.M.