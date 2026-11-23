Aéroports du Maroc: près de 33 millions de passagers en dix mois
Les aéroports du Royaume ont accueilli près de 33 millions de passagers durant les dix premiers mois de 2026, en hausse de 8,96% par rapport à la même période une année auparavant, selon Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA).
Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,98% à plus de 29,35 millions de passagers) et celui national (+8,81% à plus de 3.58 millions de passagers), précise Airports of Morocco dans ses récentes statistiques relatives au trafic aérien commercial.
L’aéroport Casablanca Mohammed V a dépassé 10,47 millions de passagers, devançant notamment les aéroports Marrakech-Ménara (plus de 9,18 millions de passagers), Agadir-Al Massira (près de 3,13 millions de passagers), Tanger Ibn Batouta (plus de 2,6 millions de passagers) et Rabat-Salé (plus de 2,13 millions de passagers), fait savoir la même source.
Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec environ 24,36 millions de voyageurs (+9,21%).
Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Amérique du Nord ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 31,77%, 14,68% et 13,53%. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 8,35% à 443.366 personnes.
En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 0,95% à 1.854.497 passagers.
Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 240.242 mouvements d’avions à fin octobre 2026, en hausse de 9,86% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 81.706 mouvements, suivi de Marrakech-Ménara (60.019) et Agadir-Al Massira (21.282).
Le fret aérien a atteint 95.078,42 tonnes au titre des dix premiers mois de cette année, soit une progression de 16,33% par rapport à la même période de 2025.
Au seul mois d’octobre 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.601.257 passagers (+10,6%).
S.L.