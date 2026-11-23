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Par LeSiteinfo avec MAP

Les aéroports du Royaume ont accueilli près de 33 millions de passagers durant les dix premiers mois de 2026, en hausse de 8,96% par rapport à la même période une année auparavant, selon Airports of Morocco (anciennement Office national des Aéroports – ONDA).

Ce total est réparti sur le trafic aérien international (+8,98% à plus de 29,35 millions de passagers) et celui national (+8,81% à plus de 3.58 millions de passagers), précise Airports of Morocco dans ses récentes statistiques relatives au trafic aérien commercial.

L’aéroport Casablanca Mohammed V a dépassé 10,47 millions de passagers, devançant notamment les aéroports Marrakech-Ménara (plus de 9,18 millions de passagers), Agadir-Al Massira (près de 3,13 millions de passagers), Tanger Ibn Batouta (plus de 2,6 millions de passagers) et Rabat-Salé (plus de 2,13 millions de passagers), fait savoir la même source.

Le trafic aérien international a été stimulé notamment par la bonne tenue du marché européen, qui demeure le premier pourvoyeur de passagers avec environ 24,36 millions de voyageurs (+9,21%).

Les marchés de l’Amérique du Sud, de l’Afrique et de l’Amérique du Nord ont également affiché de fortes performances, avec des hausses respectives de 31,77%, 14,68% et 13,53%. Le trafic avec les pays du Maghreb a, quant à lui, augmenté de 8,35% à 443.366 personnes.

En revanche, le trafic avec le Moyen et l’Extrême-Orient a reculé de 0,95% à 1.854.497 passagers.

Par ailleurs, les aéroports marocains ont enregistré 240.242 mouvements d’avions à fin octobre 2026, en hausse de 9,86% en glissement annuel. L’aéroport Mohammed V a atteint 81.706 mouvements, suivi de Marrakech-Ménara (60.019) et Agadir-Al Massira (21.282).

Le fret aérien a atteint 95.078,42 tonnes au titre des dix premiers mois de cette année, soit une progression de 16,33% par rapport à la même période de 2025.

Au seul mois d’octobre 2026, les aéroports du Maroc ont accueilli 3.601.257 passagers (+10,6%).

S.L.