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Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction générale des impôts (DGI) rappelle que plusieurs catégories de contribuables sont tenues de s’acquitter de certaines obligations fiscales, notamment en matière de versement d’impôts et de taxes, au plus tard le 30 novembre 2026.

Ce délai concerne les entreprises d’assurances et de réassurance, les intermédiaires d’assurances, les établissements de crédit et organismes assimilés, ainsi que les entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 500 millions de dirhams (MDH) et les personnes morales de droit public ou privé et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le RNR (résultat net réel) ou le RNS (résultat net simplifié), fait savoir la DGI dans des communiqués relatifs aux obligations fiscales des contribuables.

Pour les entreprises d’assurances et de réassurance et aux intermédiaires d’assurances, ils sont tenus de procéder au versement de la taxe de solidarité contre les événements catastrophiques au titre du mois d’octobre 2026, par procédé électronique, via l’espace professionnel des téléservices « SIMPL-Autres taxes », accessible à travers le portail de la DGI « www.tax.gov.ma ».

Le taux de cette taxe est fixé à 1,5% des primes, surprimes ou cotisations versées au titre des contrats d’assurances relatifs aux opérations prévues à l’article 2 du décret n° 2-19-244 du 30 septembre 2019. Toutefois, les primes, surprimes ou cotisations exigibles avant l’entrée en vigueur du décret n° 2-24-1123, mais non encore réglées, restent soumises à l’ancien taux de 1%.

En outre, la DGI rappelle aux établissements de crédit et organismes assimilés, aux entreprises d’assurances et de réassurance et aux entreprises dont le montant du chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée, est égal ou supérieur à 500 MDH au titre du dernier exercice clos qu’ils sont tenus de verser, par voie électronique, l’impôt sur les sociétés (IS) retenu à la source au titre des produits de location versés, mis à disposition ou inscrits en compte des personnes morales soumises à l’IS, au titre du mois d’octobre 2026.

Ce versement doit être effectué au plus tard le 30 novembre 2026, via l’espace professionnel des téléservices « SIMPL-IS », accessible à travers le portail « www.tax.gov.ma », à la rubrique « Versement de la retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et des produits de location ».

Les produits de location soumis à la retenue à la source au taux de 5% concernent les revenus issus de la location de biens immeubles, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, ainsi que des constructions de toute nature. Cette retenue s’applique sur le montant brut des produits de location, hors taxe sur la valeur ajoutée, avec droit d’imputation sur le montant de l’IS dû et de restitution du reliquat éventuel.

S’agissant des personnes morales de droit public ou privé et aux personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS, elles sont tenues de verser, par voie électronique, l’impôt sur le revenu (IR) retenu à la source au titre des produits de location versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques soumises au régime du RNR ou du RNS, au titre du mois d’octobre 2026.

Ce versement doit être effectué au plus tard le 30 novembre 2026, via l’espace professionnel des téléservices « SIMPL-IR », accessible à travers le portail « www.tax.gov.ma », à la rubrique « Télépaiement Retenue à la source – Retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers et des produits de locations ».

La DGI précise que sont exclues de cette retenue à la source les personnes hors champ d’application ou exonérées de manière permanente au titre des opérations conformes à l’objet visé par cette exonération.

Les produits de location soumis à la retenue à la source au taux de 5% concernent les revenus issus de la location de biens immeubles, qu’ils soient bâtis ou non bâtis, ainsi que des constructions de toute nature. Cette retenue s’applique sur le montant brut des produits de location, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et ouvre droit à imputation sur le montant de l’IR dû, ainsi qu’à la restitution de l’éventuel excédent.

Par ailleurs, la DGI rappelle aux entreprises d’assurances et de réassurance qu’elles sont tenues de déposer, par voie électronique, le relevé de liquidation de la contribution au fonds de majoration des rentes d’accidents du travail au titre du 3ème trimestre 2026, via l’espace professionnel des téléservices « SIMPL-AUTRES TAXES » avant le 1er décembre 2026.

S.L.