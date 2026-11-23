La Fondation Al Mada et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) ont signé, ce lundi 23 novembre 2026 à 11h à Rabat, une convention de partenariat portant sur un ambitieux programme de plantation et de régénération d’un millier d’hectares d’arganiers, dans un premier temps, dans la région du Souss-Massa.

Entièrement financé par la Fondation Al Mada, ce programme s’inscrit dans les grandes orientations nationales en matière de préservation des ressources naturelles, de lutte contre la désertification et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec les objectifs de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».

À travers cette initiative, la Fondation Al Mada réaffirme sa volonté de contribuer concrètement à la sauvegarde du patrimoine naturel marocain, en mobilisant ses moyens financiers aux côtés de l’expertise technique et territoriale de l’ANEF.

Préserver un patrimoine naturel et culturel unique au monde

Espèce endémique du Maroc, l’arganier constitue l’un des symboles les plus emblématiques du patrimoine naturel et culturel du Royaume.

Véritable rempart contre la désertification, il joue un rôle essentiel dans la protection des sols, la préservation de la biodiversité et le maintien des équilibres écologiques du Centre-Ouest marocain.

L’arganeraie représente également un patrimoine économique et social exceptionnel, autour duquel se sont développés, depuis des siècles, des savoir-faire ancestraux et des activités génératrices de revenus pour les populations locales, notamment les femmes rurales.

Cette richesse bénéficie d’une reconnaissance internationale majeure. L’arganeraie est reconnue Réserve de biosphère par l’UNESCO depuis 1998, tandis que les savoir-faire liés à l’arganier sont inscrits depuis 2014 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Aujourd’hui fragilisé par les sécheresses récurrentes, les effets du changement climatique et les pressions exercées sur les ressources naturelles, cet écosystème nécessite une mobilisation renforcée pour assurer sa régénération et sa transmission aux générations futures.

Une réponse à la fragilisation de l’arganeraie et aux enjeux de la filière

La succession des épisodes de sécheresse, la dégradation des sols et les difficultés de régénération naturelle exercent une pression croissante sur l’arganeraie marocaine. Cette fragilisation intervient dans un contexte de recul des échanges extérieurs de la filière : les exportations d’huile d’argan sont passées de plus de 1 500 tonnes en 2019 à environ 526 tonnes en 2025 (estimation prévisionnelle), soit une baisse de l’ordre de 65 %. Cette évolution résulte de plusieurs facteurs et ne saurait être assimilée à une baisse équivalente de la production nationale.

C’est pour contribuer à répondre durablement à ces défis que la Fondation Al Mada a décidé de financer intégralement un programme de plantation d’un millier d’hectares d’arganiers dans un premier temps, mis en œuvre en partenariat avec l’ANEF. L’objectif est de favoriser la reconstitution du capital forestier, de renforcer la résilience de l’écosystème face aux changements climatiques et de préserver, à terme, les ressources naturelles indispensables à la pérennité de la filière argan et aux activités économiques des communautés rurales.

Waterbox : une technique innovante, déjà expérimentée avec succès par l’ANEF, pour optimiser les plantations et économiser l’eau

L’une des innovations majeures de ce programme réside dans le recours au dispositif du Waterbox, une solution écologique particulièrement adaptée aux plantations dans les régions arides et confrontées au stress hydrique.

Déjà expérimentée avec succès par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts dans le cadre d’autres projets de reboisement, cette technique a démontré son potentiel pour améliorer la survie et le développement des jeunes plants tout en réduisant significativement leurs besoins en eau.

Le dispositif permet de capter et de valoriser les eaux de pluie, la rosée et l’humidité issue de la condensation, tout en limitant les pertes par évaporation. L’eau recueillie est ensuite restituée progressivement au niveau des racines, favorisant l’enracinement et la croissance des jeunes arganiers.

Les résultats expérimentaux rapportés pour cette technologie font apparaître des taux de survie des jeunes plants compris entre 90 % et 100 %, contre 40 % à 50 % sans ce dispositif, illustrant son intérêt pour améliorer l’efficacité des opérations de reboisement dans des conditions climatiques difficiles.

Ces performances, qui restent dépendantes des conditions locales de plantation, témoignent du potentiel de cette innovation pour accompagner la régénération de l’arganeraie tout en préservant une ressource hydrique particulièrement précieuse.

Le choix de cette technique, dont l’ANEF dispose déjà d’une expérience opérationnelle, traduit la volonté commune des deux partenaires de conjuguer innovation environnementale, gestion responsable de l’eau et restauration durable des écosystèmes forestiers.

Un projet porteur d’impacts économiques et sociaux pour les territoires ruraux

Au-delà de sa dimension environnementale, ce partenariat entend contribuer au développement économique et social des territoires concernés.

Les opérations de préparation des terrains, de plantation et d’entretien des espaces reboisés permettront de mobiliser des ressources humaines locales et de générer des opportunités d’emplois verts, notamment au profit des populations rurales.

À plus long terme, la régénération de l’arganeraie contribuera à préserver les ressources sur lesquelles reposent les activités agricoles, pastorales et artisanales de la région.

La régénération de l’arganeraie contribuera également à soutenir la filière de l’huile d’argan, produit emblématique du savoir-faire marocain et vecteur du rayonnement international du Royaume. Avec près de 700 coopératives féminines recensées au Maroc, cette filière constitue un levier important d’autonomisation économique des femmes rurales. En préservant la ressource naturelle sur laquelle elle repose, le programme participe à la pérennisation de ces activités, sans préjuger du nombre de coopératives directement bénéficiaires.

Ce programme illustre ainsi la complémentarité entre préservation de l’environnement, inclusion économique et développement durable des territoires.

Un engagement qui s’inscrit dans la stratégie Positive Impact d’Al Mada et de la Fondation Al Mada

Ce partenariat constitue une nouvelle traduction concrète de la stratégie Positive Impact du Groupe Al Mada et de la Fondation Al Mada, qui place la création de valeur durable, la responsabilité environnementale et le progrès social au cœur de son modèle d’investissement.

En assurant l’intégralité du financement de ce programme d’un millier d’hectares dans un premier temps, la Fondation Al Mada entend apporter une contribution tangible aux ambitions nationales en matière de préservation de la biodiversité, de résilience climatique et de valorisation du patrimoine naturel.

Cette initiative témoigne également de la complémentarité entre les institutions publiques et les grands acteurs économiques dans la conduite de projets structurants au service du développement durable du Royaume.

À travers ce partenariat, la Fondation Al Mada et l’ANEF partagent une ambition commune : préserver une richesse exceptionnelle du patrimoine marocain, renforcer la résilience des territoires face aux défis climatiques et transmettre aux générations futures un héritage naturel, culturel et économique durable.