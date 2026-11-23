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Prévenir rapidement les personnes présentes dans une zone exposée à un danger : c’est l’objectif de « MA-INDAR », le système national d’alerte à la population annoncé par le ministère de l’Intérieur. Sa mise en service est prévue en décembre 2026, après l’achèvement des tests et l’évaluation de leurs résultats.

Le dispositif permettra d’envoyer des messages aux téléphones mobiles situés dans un périmètre géographique concerné par un risque ou une situation d’urgence. Les alertes seront transmises par SMS ou par diffusion cellulaire, dite Cell Broadcast. Cette dernière technologie permet aux appareils compatibles de recevoir une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique.

Réservés aux situations exceptionnelles nécessitant une alerte, les messages préciseront la nature du danger, son niveau de gravité, le moment où il pourrait survenir ainsi que les consignes à suivre.

Après une première série de vérifications techniques, le ministère prépare une deuxième phase d’essais sur le terrain pour évaluer le fonctionnement du système en conditions réelles.

Les premiers tests auront lieu mardi 24 novembre, entre 11h00 et midi, dans les communes de Sidi Ayad, dans la province de Midelt, et dans la commune d’Azemmour, dans la province d’El Jadida. Ils pourront être renouvelés aux mêmes endroits mercredi 25 novembre, sur le même créneau, si nécessaire.

Jeudi 26 novembre, les essais concerneront les provinces de Taourirt et de Khénifra, de 11h00 à 13h00, puis celles d’El Hajeb et d’Ifrane, de 14h00 à 16h00.

Le ministère insiste sur le caractère strictement technique de ces opérations : les notifications reçues pendant les tests ne signaleront aucun danger réel ou imminent et ne nécessiteront aucune action des habitants. Des campagnes d’information nationales et locales accompagneront les essais.

Avec ce dispositif, le ministère entend renforcer l’alerte précoce et accélérer la transmission des consignes en cas de crise, afin de mieux protéger les personnes et les biens.

H.M.