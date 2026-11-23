Après Beni Khlef, Atacadão ouvre son nouveau magasin à Aïn Attig, portant ainsi à 26 le nombre de points de vente de l’enseigne au Royaume. Cette ouverture s’inscrit dans la poursuite du développement de son réseau national et vient renforcer sa présence territoriale.

Depuis son implantation au Maroc, Atacadão s’appuie sur un modèle de distribution destiné aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. L’enseigne propose un large choix de produits alimentaires et non alimentaires, avec des formats d’achat adaptés aux besoins de chacun.

C’est dans cette logique de proximité et d’élargissement de son réseau que s’inscrit le nouveau magasin de Aïn Attig, qui vient renforcer la présence de l’enseigne dans la région et faciliter l’accès à son offre pour les consommateurs et les professionnels locaux.

Implanté sur un terrain de 22 800 m2, le nouveau magasin développe une surface de plancher de 7 623 m2 et dispose d’une surface de vente de 4 000 m2, ainsi que d’un parking de 170 places. Le projet mobilise un investissement de 68 millions de dirhams et permettra la création de 120 emplois directs et de 100 emplois indirects.

« L’ouverture du magasin de Aïn Attig reflète notre volonté de poursuivre le développement de notre présence au Maroc et de renforcer notre proximité avec nos clients. À travers cette nouvelle implantation, nous réaffirmons notre engagement à proposer une offre diversifiée à des prix compétitifs, répondant aux besoins des professionnels comme des particuliers, tout en contribuant à

la création d’emplois et au dynamisme économique local », déclare M. Hicham Yacoubi, Directeur Général Adjoint d’Atacadão.

Une offre adaptée à tous

Fidèle à son positionnement, le magasin de Aïn Attig met à disposition une offre diversifiée de produits alimentaires et non alimentaires, destinée à répondre aux attentes de différentes clientèles. Commerçants, restaurateurs et acteurs de l’hôtellerie y trouvent une gamme répondant aux exigences de leurs activités, tandis que les particuliers bénéficient également de cette offre et des mêmes

conditions d’achat.

Reposant sur un principe de libre-service, le modèle cash & carry permet à chaque client de choisir librement ses produits et de composer ses achats à l’unité ou en volumes plus importants, selon ses besoins. En associant diversité de l’offre et compétitivité des prix, Atacadão facilite ainsi les achats du quotidien et les approvisionnements des commerces et des établissements de la région.

Avec ce 26e magasin, Atacadão poursuit le déploiement de son réseau au Maroc. L’enseigne entend ainsi élargir l’accès à son modèle de distribution, accompagner les besoins des différents profils de clients et prendre part à la dynamique économique des territoires où elle est présente.