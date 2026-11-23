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Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 23 novembre 2026:

– Nuages bas matinaux et nocturnes assez denses avec formations brumeuses ou bruine locales sur les côtes atlantiques, les plaines nord et centre, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le nord de l’Oriental et l’ouest des provinces sahariennes

– Ciel clair à peu nuageux le jour.

– Température minimale de l’ordre de 04/11°C sur l’Atlas, le Rif, les versants est de l’Atlas et les Hauts plateaux, de 17/23°C sur les provinces du Sud, le Souss, Chiadma et le Sud-Est, et de 11/17°C ailleurs.

– Température en légère baisse sur le Sud-Est et l’est des provinces du Sud, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Cap Ghir, et peu agitée à agitée sur le reste du littoral atlantique.

S.L.