Maroc
Casablanca: décès de l’avocat Yassine Mesraoui
L’avocat au barreau de Casablanca Yassine Mesraoui est décédé ce samedi à la suite d’un accident de la circulation. Ses confrères ont rendu hommage à sa mémoire et adressé leurs condoléances à sa famille et à ses proches, priant pour qu’ils trouvent force et réconfort dans cette épreuve.
En cette douloureuse circonstance, Le Site info présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à ses collègues.
Que Dieu l’accueille en Sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.
H.M.
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