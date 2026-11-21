L’avocat au barreau de Casablanca Yassine Mesraoui est décédé ce samedi à la suite d’un accident de la circulation. Ses confrères ont rendu hommage à sa mémoire et adressé leurs condoléances à sa famille et à ses proches, priant pour qu’ils trouvent force et réconfort dans cette épreuve.

En cette douloureuse circonstance, Le Site info présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à ses collègues.

Que Dieu l’accueille en Sa sainte miséricorde. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

H.M.